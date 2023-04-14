Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО и натовскими снарядами
Осколки снаряда РСЗО в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО и пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.10 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО; 11.10 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.