https://ria.ru/20230414/diversanty-1865354449.html
ВС России поразили пять диверсионных групп ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили пять диверсионных групп ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.04.2023
ВС России поразили пять диверсионных групп ВСУ в Харьковской области
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:15
2023-04-14T15:15
2023-04-14T15:15
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471027_0:204:3072:1931_1920x0_80_0_0_5c7b6926e79841ade9092a0669baf47a.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Ивановка и Двуречная Харьковской области. Кроме того, пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка Харьковской области. За прошедшие сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230414/voennye-1865353404.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471027_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_3e80bb2b5d9920570a697244aa085568.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили пять диверсионных групп ВСУ в Харьковской области
Киев за сутки потерял около 140 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ
в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики
, Ивановка и Двуречная Харьковской области
. Кроме того, пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка Харьковской области. За прошедшие сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
"Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - уточнили в министерстве.
ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении