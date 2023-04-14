https://ria.ru/20230414/diversanty-1865354449.html

ВС России поразили пять диверсионных групп ВСУ в Харьковской области

ВС России поразили пять диверсионных групп ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.04.2023

ВС России поразили пять диверсионных групп ВСУ в Харьковской области

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:15

2023-04-14T15:15

2023-04-14T15:15

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Ивановка и Двуречная Харьковской области. Кроме того, пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка Харьковской области. За прошедшие сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230414/voennye-1865353404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, харьковская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины