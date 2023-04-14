https://ria.ru/20230414/delo-1865380928.html

В Адыгее завели дело после смерти школьницы из-за травмы на уроке

В Адыгее завели дело после смерти школьницы из-за травмы на уроке - РИА Новости, 14.04.2023

В Адыгее завели дело после смерти школьницы из-за травмы на уроке

Следователи завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после того, как десятилетняя девочка получила травму ноги на уроке физкультуры и... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T16:21

2023-04-14T16:21

2023-04-14T16:21

происшествия

россия

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после того, как десятилетняя девочка получила травму ноги на уроке физкультуры и скончалась через пару дней, сообщило СУСК по республике. Предварительно, в марте этого года в адыгейском ауле Хатукай 10-летняя девочка получила травму ноги во время игры в баскетбол на уроке физкультуры. Несколько дней она обращалась за медицинской помощью, а после ухудшения состояния девочку госпитализировали в медучреждение, где через несколько часов она скончалась. Причиной смерти, предварительно, стал стрептококковый сепсис. "Возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней жительницы аула Хатукай Красногвардейского района по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230414/zaderzhanie-1865376608.html

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происшествия, россия, республика адыгея