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В Адыгее завели дело после смерти школьницы из-за травмы на уроке
В Адыгее завели дело после смерти школьницы из-за травмы на уроке - РИА Новости, 14.04.2023
В Адыгее завели дело после смерти школьницы из-за травмы на уроке
Следователи завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после того, как десятилетняя девочка получила травму ноги на уроке физкультуры и... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T16:21
2023-04-14T16:21
2023-04-14T16:21
происшествия
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КРАСНОДАР, 14 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после того, как десятилетняя девочка получила травму ноги на уроке физкультуры и скончалась через пару дней, сообщило СУСК по республике. Предварительно, в марте этого года в адыгейском ауле Хатукай 10-летняя девочка получила травму ноги во время игры в баскетбол на уроке физкультуры. Несколько дней она обращалась за медицинской помощью, а после ухудшения состояния девочку госпитализировали в медучреждение, где через несколько часов она скончалась. Причиной смерти, предварительно, стал стрептококковый сепсис. "Возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней жительницы аула Хатукай Красногвардейского района по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, республика адыгея
Происшествия, Россия, Республика Адыгея
В Адыгее завели дело после смерти школьницы из-за травмы на уроке
СК завел дело после смерти десятилетней девочки из-за травмы на уроке физкультуры в Адыгее