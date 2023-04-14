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ЛДПР предложила наказывать за применение дипфейков для мошенничества - РИА Новости, 14.04.2023
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11:41 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/deepfake-1865266073.html
ЛДПР предложила наказывать за применение дипфейков для мошенничества
ЛДПР предложила наказывать за применение дипфейков для мошенничества - РИА Новости, 14.04.2023
ЛДПР предложила наказывать за применение дипфейков для мошенничества
Фракция ЛДПР готовит законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за использование в интернете технологии изменения с помощью нейросети РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:41
2023-04-14T11:41
общество
технологии
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Фракция ЛДПР готовит законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за использование в интернете технологии изменения с помощью нейросети фото и видео людей (deepfake) в мошеннических целях. "Готовим законопроект об уголовной ответственности за использование deepfake в мошеннических целях. В случае применения deepfake виновным за мошенничество будет грозить до 5 лет лишения свободы или штраф, за кражу — до 2 лет, за вымогательство — до 4 лет, а за присвоение или растрату чужого имущества — до 2 лет", - сообщает телеграм-канал фракции ЛДПР в Госдуме. По словам зампреда комитета по финансовому рынку ГД Аркадия Свистунова (ЛДПР), банкам трудно бороться с этим явлением. "Мошенничество в банковской и финансовой сфере растёт, особенно опасна социальная инженерия, когда мошенник вынуждает человека самостоятельно сказать пароль, какие-то персональные данные или даже перевести деньги на чужой счёт. Технология deepfake становится дополнительным инструментом злоумышленников, делая их ещё более убедительными. Необходимо признать использование такой технологии вредным и отягчающим обстоятельством", - отметил он. Законопроект предусматривает изменения в статьи УК, связанные с мошенничеством, кражей, вымогательством и присвоением или растратой чужого имущества, сообщают в ЛДПР, также приводя слова заместителя руководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова о том, что в современном мире deepfake может использоваться для обмана с целью получения денег. "Прогресс дарит новые инструменты, например, технологию deepfake, способную "оживлять" умерших, разнообразить контент в соцсетях и помочь в психотерапии. Однако преступники также используют её для обмана и вымогательства. Мы как законодатели должны дать на это ответ. Наш законопроект правильный и своевременный, он действует на опережение", сообщил замглавы думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР).
https://ria.ru/20230126/dipfeyk-1847571862.html
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общество, технологии, лдпр, госдума рф
Общество, Технологии, ЛДПР, Госдума РФ
ЛДПР предложила наказывать за применение дипфейков для мошенничества

ЛДПР предложила лишать свободы до пяти лет за применение дипфейков для мошенничества

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Фракция ЛДПР готовит законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за использование в интернете технологии изменения с помощью нейросети фото и видео людей (deepfake) в мошеннических целях.
"Готовим законопроект об уголовной ответственности за использование deepfake в мошеннических целях. В случае применения deepfake виновным за мошенничество будет грозить до 5 лет лишения свободы или штраф, за кражу — до 2 лет, за вымогательство — до 4 лет, а за присвоение или растрату чужого имущества — до 2 лет", - сообщает телеграм-канал фракции ЛДПР в Госдуме.
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По словам зампреда комитета по финансовому рынку ГД Аркадия Свистунова (ЛДПР), банкам трудно бороться с этим явлением. "Мошенничество в банковской и финансовой сфере растёт, особенно опасна социальная инженерия, когда мошенник вынуждает человека самостоятельно сказать пароль, какие-то персональные данные или даже перевести деньги на чужой счёт. Технология deepfake становится дополнительным инструментом злоумышленников, делая их ещё более убедительными. Необходимо признать использование такой технологии вредным и отягчающим обстоятельством", - отметил он.
Законопроект предусматривает изменения в статьи УК, связанные с мошенничеством, кражей, вымогательством и присвоением или растратой чужого имущества, сообщают в ЛДПР, также приводя слова заместителя руководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова о том, что в современном мире deepfake может использоваться для обмана с целью получения денег.
"Прогресс дарит новые инструменты, например, технологию deepfake, способную "оживлять" умерших, разнообразить контент в соцсетях и помочь в психотерапии. Однако преступники также используют её для обмана и вымогательства. Мы как законодатели должны дать на это ответ. Наш законопроект правильный и своевременный, он действует на опережение", сообщил замглавы думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР).
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