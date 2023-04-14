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Врачи в Уфе удалили гигантского червя из кишечника пациента
Врачи в Уфе удалили гигантского червя из кишечника пациента - РИА Новости, 14.04.2023
Врачи в Уфе удалили гигантского червя из кишечника пациента
Хирурги в Уфе удалили из кишечника пациента 120-сантиметрового ленточного червя, который рос в организме человека несколько лет, сообщил на странице "ВКонтакте" РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:20
2023-04-14T12:20
2023-04-14T12:23
здоровье - общество
уфа
республика башкортостан
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УФА, 14 апр - РИА Новости. Хирурги в Уфе удалили из кишечника пациента 120-сантиметрового ленточного червя, который рос в организме человека несколько лет, сообщил на странице "ВКонтакте" глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин. Он рассказал, что 58-летний пациент поступил в больницу с болями в животе, тошнотой и рвотой. Его госпитализировали в отделение гнойной хирургии с диагнозом "острая кишечная непроходимость". По его словам, паразита удалили, а вместе с ним 20 сантиметров кишечника. Сейчас пациенту проводится противопаразитарная терапия. "Перфорация кишечника гельминтом очень редко встречается в практике. Впереди майские выходные, и хочу напомнить, что плохо прожаренный шашлык из свинины или говяжий стейк с кровью могут стать причиной заселения в кишечник человека неприятных соседей. Самые опасные из них - свиной и бычий цепни. Эти паразиты могут достигать 14 метров в длину и жить в человеке на протяжении 10-15 лет, вызывая опасные заболевания. Чтобы не заболеть, нужно тщательно проваривать и прожаривать мясо", - отметил глава Минздрава Башкирии.
https://ria.ru/20200129/1563993288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, уфа, республика башкортостан
Здоровье - Общество, Уфа, Республика Башкортостан
Врачи в Уфе удалили гигантского червя из кишечника пациента
Хирурги в Уфе удалили 120-сантиметрового ленточного червя из кишечника 58-летнего пациента
УФА, 14 апр - РИА Новости.
Хирурги в Уфе удалили из кишечника пациента 120-сантиметрового ленточного червя, который рос в организме человека несколько лет, сообщил на странице "ВКонтакте
" глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
Он рассказал, что 58-летний пациент поступил в больницу с болями в животе, тошнотой и рвотой. Его госпитализировали в отделение гнойной хирургии с диагнозом "острая кишечная непроходимость".
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"На фоне лечения кишечная непроходимость сохранялась. Во время проведения диагностической лапароскопии в брюшной полости хирурги обнаружили большое количество гноя, из-за чего было решено перейти к открытой полостной операции. Врачи обнаружили отверстие в тонкой кишке, через которое поступал гной, и хвост ленточного червя. Во время операции хирурги удалили из кишечника пациента паразита длиной 120 сантиметров. Бычий цепень рос в организме в течение нескольких лет", - сообщил Рахматуллин.
По его словам, паразита удалили, а вместе с ним 20 сантиметров кишечника. Сейчас пациенту проводится противопаразитарная терапия.
"Перфорация кишечника гельминтом очень редко встречается в практике. Впереди майские выходные, и хочу напомнить, что плохо прожаренный шашлык из свинины или говяжий стейк с кровью могут стать причиной заселения в кишечник человека неприятных соседей. Самые опасные из них - свиной и бычий цепни. Эти паразиты могут достигать 14 метров в длину и жить в человеке на протяжении 10-15 лет, вызывая опасные заболевания. Чтобы не заболеть, нужно тщательно проваривать и прожаривать мясо", - отметил глава Минздрава Башкирии.
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