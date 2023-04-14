https://ria.ru/20230414/cherv-1865279134.html

Врачи в Уфе удалили гигантского червя из кишечника пациента

Врачи в Уфе удалили гигантского червя из кишечника пациента - РИА Новости, 14.04.2023

Врачи в Уфе удалили гигантского червя из кишечника пациента

Хирурги в Уфе удалили из кишечника пациента 120-сантиметрового ленточного червя, который рос в организме человека несколько лет, сообщил на странице "ВКонтакте" РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:20

2023-04-14T12:20

2023-04-14T12:23

здоровье - общество

уфа

республика башкортостан

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УФА, 14 апр - РИА Новости. Хирурги в Уфе удалили из кишечника пациента 120-сантиметрового ленточного червя, который рос в организме человека несколько лет, сообщил на странице "ВКонтакте" глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин. Он рассказал, что 58-летний пациент поступил в больницу с болями в животе, тошнотой и рвотой. Его госпитализировали в отделение гнойной хирургии с диагнозом "острая кишечная непроходимость". По его словам, паразита удалили, а вместе с ним 20 сантиметров кишечника. Сейчас пациенту проводится противопаразитарная терапия. "Перфорация кишечника гельминтом очень редко встречается в практике. Впереди майские выходные, и хочу напомнить, что плохо прожаренный шашлык из свинины или говяжий стейк с кровью могут стать причиной заселения в кишечник человека неприятных соседей. Самые опасные из них - свиной и бычий цепни. Эти паразиты могут достигать 14 метров в длину и жить в человеке на протяжении 10-15 лет, вызывая опасные заболевания. Чтобы не заболеть, нужно тщательно проваривать и прожаривать мясо", - отметил глава Минздрава Башкирии.

https://ria.ru/20200129/1563993288.html

https://ria.ru/20220506/kista-1787198526.html

уфа

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, уфа, республика башкортостан