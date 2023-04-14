https://ria.ru/20230414/chelyabinsk-1865428731.html

Челябинская область поможет сельхозпроизводителям выйти на рынки Китая

Челябинская область поможет сельхозпроизводителям выйти на рынки Китая - РИА Новости, 14.04.2023

Челябинская область поможет сельхозпроизводителям выйти на рынки Китая

Челябинская область планирует активнее взаимодействовать с Китаем в агропромышленных вопросах, в числе которых поставки масличных культур, региональное... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:20

2023-04-14T18:20

2023-04-14T18:20

челябинская область

китай

челябинская область

оренбургская область

алексей текслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153325/33/1533253315_0:20:1504:866_1920x0_80_0_0_8737ab208fdd9892bee40bbe831aebcc.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Челябинская область планирует активнее взаимодействовать с Китаем в агропромышленных вопросах, в числе которых поставки масличных культур, региональное министерство сельского хозяйство окажет помощь сельхозпроизводителям с выходом на рынок Китая, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. По данным главы региона Алексея Текслера, в новой ситуации российские и челябинские аграрии показали высокий профессиональный уровень: собрали рекордный урожай в прошлом году. "Область в прошлом году по многим показателям аграрного сектора стала лидером в УрФО и в стране… В прошлом году наша область подтвердила 1-е место в УрФО по агроэкспорту… Сегодня особый интерес к поставкам нашей продукции в Китае, где я недавно был с визитом. Там мы обсуждали вопросы поставок, в том числе масличных культур. Поручил минсельхозу более активно взаимодействовать и помогать нашим производителям выходить на рынок Китая (там есть определенные сложности, но они преодолимы). Считаю, что нам нужно активизировать работу в этом направлении", - цитирует пресс-служба слова Текслера с ежегодного областного агрономического совещания. Он уточнил, что регион продал за рубеж в прошлом году продукции на 179 млн долларов, это больше, чем экспортировали другие регионы уральского федерального округа вместе взятые. "Мы активно продаем продукцию зерновой переработки: муку, макаронные и кондитерские изделия, крупы, растительное масло", - пояснил Текслер. Глава региона в числе приоритетных задач назвал развитие семеноводства, вовлечение в оборот свободных земель, мелиорацию, восполнение почвенного плодородия, технологическое перевооружение. И подчеркнул, что господдержка отрасли продолжится, так как продовольственная безопасность имеет первостепенное значение. По его словам, опережающими темпами доводится до сельхозпроизводителей господдержка на возделывание агрокультур: часть средств уже поступила – более 300 млн рублей, а до 1 июня хозяйства получат миллиард рублей в виде различных субсидий. Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин на совещании отметил, что в этом году площадь пашни в регионе вырастет на 60 тысяч гектаров и составит 2,36 млн гектаров. "В том числе общая посевная площадь вырастет на 9,5 тысячи гектаров. Рост пашни произойдет за счет паровых полей и регистрации новых предпринимателей и фермерских хозяйств. Площадь ярового сева планируется на площади 1,813 млн га. При благоприятных погодных условиях площадь позволит собрать не менее 2 миллионов тонн зерна. Планируется значительное увеличение площади яровых зерновых культур, на 58 тыс га, и масличных культур. Площадь подсолнечника остается без изменений", - сказал он, напомнив, что регион занимает второе место в стране после Оренбургской области по площади посева твердой пшеницы. Кобылин отметил, что в свой последний визит генконсул КНР в Екатеринбурге проявил большой интерес к этой компетенции региона. Кроме того, министр добавил, что для проведения весенне-полевых работ в хозяйствах региона имеется более 8,7 тысячи тракторов, более 4,5 тысячи сеялок, более 1,7 тысячи культиваторов и более 5 тысяч почвообрабатывающих орудий. "На сегодняшний день почти вся техника готова. Продолжается техническое обновление хозяйств. В прошлом году поставлен своеобразный рекорд – приобретено более 1 тысячи единиц на сумму 3,7 млрд рублей… С начала года приобретено 252 машины, в том числе 75 тракторов, 8 зерноуборочных комбайнов", - добавил он. Коммерческий директор Челябинского компрессорного завода Александр Саплин сообщил, что завод уже шестой год выпускает тракторные полуприцепы. "Это многофункциональные прицепы, которые могут работать с конца апреля и до конца осени. Сначала - как загрузчики сеялок, осенью перевозят зерно, а потом меняется задний борт и можно разбрасывать органические удобрения. Что касается импортозамещения, то с рынка ушла компания Fliegl, это немецкие прицепы, и мы их импортозаместили. Мы взяли их за основу. Но усилили ребра жесткости – если будет перегруз, то не будет распирать борта. Мы работаем по всей стране. Наши прицепы четвертый год работают в Челябинской области, представлены в Казани, Башкирии, Свердловской области, Тюмени", - рассказал он журналистам.

https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858252107.html

https://ria.ru/20230322/forum-1859869910.html

https://ria.ru/20230403/teatr-1862743237.html

китай

челябинская область

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, челябинская область, оренбургская область, алексей текслер