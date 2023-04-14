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Челябинская область поможет сельхозпроизводителям выйти на рынки Китая - РИА Новости, 14.04.2023
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Челябинская область
 
18:20 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/chelyabinsk-1865428731.html
Челябинская область поможет сельхозпроизводителям выйти на рынки Китая
Челябинская область поможет сельхозпроизводителям выйти на рынки Китая - РИА Новости, 14.04.2023
Челябинская область поможет сельхозпроизводителям выйти на рынки Китая
Челябинская область планирует активнее взаимодействовать с Китаем в агропромышленных вопросах, в числе которых поставки масличных культур, региональное... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:20
2023-04-14T18:20
челябинская область
китай
челябинская область
оренбургская область
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Челябинская область планирует активнее взаимодействовать с Китаем в агропромышленных вопросах, в числе которых поставки масличных культур, региональное министерство сельского хозяйство окажет помощь сельхозпроизводителям с выходом на рынок Китая, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. По данным главы региона Алексея Текслера, в новой ситуации российские и челябинские аграрии показали высокий профессиональный уровень: собрали рекордный урожай в прошлом году. "Область в прошлом году по многим показателям аграрного сектора стала лидером в УрФО и в стране… В прошлом году наша область подтвердила 1-е место в УрФО по агроэкспорту… Сегодня особый интерес к поставкам нашей продукции в Китае, где я недавно был с визитом. Там мы обсуждали вопросы поставок, в том числе масличных культур. Поручил минсельхозу более активно взаимодействовать и помогать нашим производителям выходить на рынок Китая (там есть определенные сложности, но они преодолимы). Считаю, что нам нужно активизировать работу в этом направлении", - цитирует пресс-служба слова Текслера с ежегодного областного агрономического совещания. Он уточнил, что регион продал за рубеж в прошлом году продукции на 179 млн долларов, это больше, чем экспортировали другие регионы уральского федерального округа вместе взятые. "Мы активно продаем продукцию зерновой переработки: муку, макаронные и кондитерские изделия, крупы, растительное масло", - пояснил Текслер. Глава региона в числе приоритетных задач назвал развитие семеноводства, вовлечение в оборот свободных земель, мелиорацию, восполнение почвенного плодородия, технологическое перевооружение. И подчеркнул, что господдержка отрасли продолжится, так как продовольственная безопасность имеет первостепенное значение. По его словам, опережающими темпами доводится до сельхозпроизводителей господдержка на возделывание агрокультур: часть средств уже поступила – более 300 млн рублей, а до 1 июня хозяйства получат миллиард рублей в виде различных субсидий. Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин на совещании отметил, что в этом году площадь пашни в регионе вырастет на 60 тысяч гектаров и составит 2,36 млн гектаров. "В том числе общая посевная площадь вырастет на 9,5 тысячи гектаров. Рост пашни произойдет за счет паровых полей и регистрации новых предпринимателей и фермерских хозяйств. Площадь ярового сева планируется на площади 1,813 млн га. При благоприятных погодных условиях площадь позволит собрать не менее 2 миллионов тонн зерна. Планируется значительное увеличение площади яровых зерновых культур, на 58 тыс га, и масличных культур. Площадь подсолнечника остается без изменений", - сказал он, напомнив, что регион занимает второе место в стране после Оренбургской области по площади посева твердой пшеницы. Кобылин отметил, что в свой последний визит генконсул КНР в Екатеринбурге проявил большой интерес к этой компетенции региона. Кроме того, министр добавил, что для проведения весенне-полевых работ в хозяйствах региона имеется более 8,7 тысячи тракторов, более 4,5 тысячи сеялок, более 1,7 тысячи культиваторов и более 5 тысяч почвообрабатывающих орудий. "На сегодняшний день почти вся техника готова. Продолжается техническое обновление хозяйств. В прошлом году поставлен своеобразный рекорд – приобретено более 1 тысячи единиц на сумму 3,7 млрд рублей… С начала года приобретено 252 машины, в том числе 75 тракторов, 8 зерноуборочных комбайнов", - добавил он. Коммерческий директор Челябинского компрессорного завода Александр Саплин сообщил, что завод уже шестой год выпускает тракторные полуприцепы. "Это многофункциональные прицепы, которые могут работать с конца апреля и до конца осени. Сначала - как загрузчики сеялок, осенью перевозят зерно, а потом меняется задний борт и можно разбрасывать органические удобрения. Что касается импортозамещения, то с рынка ушла компания Fliegl, это немецкие прицепы, и мы их импортозаместили. Мы взяли их за основу. Но усилили ребра жесткости – если будет перегруз, то не будет распирать борта. Мы работаем по всей стране. Наши прицепы четвертый год работают в Челябинской области, представлены в Казани, Башкирии, Свердловской области, Тюмени", - рассказал он журналистам.
https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858252107.html
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РИА Новости
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китай, челябинская область, оренбургская область, алексей текслер
Челябинская область, Китай, Челябинская область, Оренбургская область, Алексей Текслер
Челябинская область поможет сельхозпроизводителям выйти на рынки Китая

Челябинская область поможет сельхозпроизводителям выйти на рынки Китая

CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
Челябинск. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 апр – РИА Новости. Челябинская область планирует активнее взаимодействовать с Китаем в агропромышленных вопросах, в числе которых поставки масличных культур, региональное министерство сельского хозяйство окажет помощь сельхозпроизводителям с выходом на рынок Китая, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
По данным главы региона Алексея Текслера, в новой ситуации российские и челябинские аграрии показали высокий профессиональный уровень: собрали рекордный урожай в прошлом году.
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"Область в прошлом году по многим показателям аграрного сектора стала лидером в УрФО и в стране… В прошлом году наша область подтвердила 1-е место в УрФО по агроэкспорту… Сегодня особый интерес к поставкам нашей продукции в Китае, где я недавно был с визитом. Там мы обсуждали вопросы поставок, в том числе масличных культур. Поручил минсельхозу более активно взаимодействовать и помогать нашим производителям выходить на рынок Китая (там есть определенные сложности, но они преодолимы). Считаю, что нам нужно активизировать работу в этом направлении", - цитирует пресс-служба слова Текслера с ежегодного областного агрономического совещания.
Он уточнил, что регион продал за рубеж в прошлом году продукции на 179 млн долларов, это больше, чем экспортировали другие регионы уральского федерального округа вместе взятые. "Мы активно продаем продукцию зерновой переработки: муку, макаронные и кондитерские изделия, крупы, растительное масло", - пояснил Текслер.
Глава региона в числе приоритетных задач назвал развитие семеноводства, вовлечение в оборот свободных земель, мелиорацию, восполнение почвенного плодородия, технологическое перевооружение. И подчеркнул, что господдержка отрасли продолжится, так как продовольственная безопасность имеет первостепенное значение. По его словам, опережающими темпами доводится до сельхозпроизводителей господдержка на возделывание агрокультур: часть средств уже поступила – более 300 млн рублей, а до 1 июня хозяйства получат миллиард рублей в виде различных субсидий.
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Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин на совещании отметил, что в этом году площадь пашни в регионе вырастет на 60 тысяч гектаров и составит 2,36 млн гектаров. "В том числе общая посевная площадь вырастет на 9,5 тысячи гектаров. Рост пашни произойдет за счет паровых полей и регистрации новых предпринимателей и фермерских хозяйств. Площадь ярового сева планируется на площади 1,813 млн га. При благоприятных погодных условиях площадь позволит собрать не менее 2 миллионов тонн зерна. Планируется значительное увеличение площади яровых зерновых культур, на 58 тыс га, и масличных культур. Площадь подсолнечника остается без изменений", - сказал он, напомнив, что регион занимает второе место в стране после Оренбургской области по площади посева твердой пшеницы. Кобылин отметил, что в свой последний визит генконсул КНР в Екатеринбурге проявил большой интерес к этой компетенции региона.
Кроме того, министр добавил, что для проведения весенне-полевых работ в хозяйствах региона имеется более 8,7 тысячи тракторов, более 4,5 тысячи сеялок, более 1,7 тысячи культиваторов и более 5 тысяч почвообрабатывающих орудий. "На сегодняшний день почти вся техника готова. Продолжается техническое обновление хозяйств. В прошлом году поставлен своеобразный рекорд – приобретено более 1 тысячи единиц на сумму 3,7 млрд рублей… С начала года приобретено 252 машины, в том числе 75 тракторов, 8 зерноуборочных комбайнов", - добавил он.
Коммерческий директор Челябинского компрессорного завода Александр Саплин сообщил, что завод уже шестой год выпускает тракторные полуприцепы. "Это многофункциональные прицепы, которые могут работать с конца апреля и до конца осени. Сначала - как загрузчики сеялок, осенью перевозят зерно, а потом меняется задний борт и можно разбрасывать органические удобрения. Что касается импортозамещения, то с рынка ушла компания Fliegl, это немецкие прицепы, и мы их импортозаместили. Мы взяли их за основу. Но усилили ребра жесткости – если будет перегруз, то не будет распирать борта. Мы работаем по всей стране. Наши прицепы четвертый год работают в Челябинской области, представлены в Казани, Башкирии, Свердловской области, Тюмени", - рассказал он журналистам.
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