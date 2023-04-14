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Все бюджетные планы России будут исполнены, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.04.2023
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23:24 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/byudzhet-1865479951.html
Все бюджетные планы России будут исполнены, заявил Силуанов
Все бюджетные планы России будут исполнены, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.04.2023
Все бюджетные планы России будут исполнены, заявил Силуанов
Все бюджетные планы России будут исполнены, несмотря на низкую цену нефти, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T23:24
2023-04-14T23:24
экономика
россия
антон силуанов
urals
цены на нефть
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Все бюджетные планы России будут исполнены, несмотря на низкую цену нефти, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Сейчас уже цена подросла, но это не самое главное. Самое главное, что мы знаем, как обеспечить все наши планы финансовыми ресурсами. Это будет сделано. Все те расходные обязательства, которые есть, они будут выполнены", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24", комментируя вопрос о том, стоит ли ожидать каких-то расходных статей из-за того, что цена нефти марки Urals в марте составила 47,85 доллара за баррель, при этом в бюджете была заложена цена в 70 долларов за баррель. Ранее в пятницу министр сказал, что Минфин РФ не планирует вносить изменений в бюджет 2023 года, по-прежнему ожидает дефицит 2% ВВП. Тогда же он заявил, что сохраняются планы выхода на сбалансированный бюджет в 2025 году. Комментируя в интервью прогнозы по дефициту и возможность превышения этого показателя, Силуанов ответил: "Я не думаю, что это какой-то будет критический показатель. Самое главное, что мы выполним все наши задуманные планы и все, что у нас предусмотрено. Это ни люди, ни бизнес, никто не почувствует колебаний в объеме поступающих доходов в федеральный бюджет. Это самое главное. Это наша задача. Чтобы все планы были наполнены финансами. Так это и будет".
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экономика, россия, антон силуанов, urals, цены на нефть
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Urals, Цены на нефть
Все бюджетные планы России будут исполнены, заявил Силуанов

Силуанов заявил, что низкая цена нефти не помешает исполнению бюджетных планов России

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Все бюджетные планы России будут исполнены, несмотря на низкую цену нефти, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Сейчас уже цена подросла, но это не самое главное. Самое главное, что мы знаем, как обеспечить все наши планы финансовыми ресурсами. Это будет сделано. Все те расходные обязательства, которые есть, они будут выполнены", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24", комментируя вопрос о том, стоит ли ожидать каких-то расходных статей из-за того, что цена нефти марки Urals в марте составила 47,85 доллара за баррель, при этом в бюджете была заложена цена в 70 долларов за баррель.
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Ранее в пятницу министр сказал, что Минфин РФ не планирует вносить изменений в бюджет 2023 года, по-прежнему ожидает дефицит 2% ВВП. Тогда же он заявил, что сохраняются планы выхода на сбалансированный бюджет в 2025 году.
Комментируя в интервью прогнозы по дефициту и возможность превышения этого показателя, Силуанов ответил: "Я не думаю, что это какой-то будет критический показатель. Самое главное, что мы выполним все наши задуманные планы и все, что у нас предусмотрено. Это ни люди, ни бизнес, никто не почувствует колебаний в объеме поступающих доходов в федеральный бюджет. Это самое главное. Это наша задача. Чтобы все планы были наполнены финансами. Так это и будет".
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