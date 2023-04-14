https://ria.ru/20230414/byudzhet-1865322198.html

Правительство рассчитывает выйти на параметры бюджетных правил к 2025 году

Правительство рассчитывает выйти на параметры бюджетных правил к 2025 году - РИА Новости, 14.04.2023

Правительство рассчитывает выйти на параметры бюджетных правил к 2025 году

Кабмин продолжит проводить ответственную бюджетную политику, власти рассчитывают выйти на параметры "бюджетных правил" уже к 2025 году, заявил премьер-министр... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:56

2023-04-14T13:56

2023-04-14T14:29

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Кабмин продолжит проводить ответственную бюджетную политику, власти рассчитывают выйти на параметры "бюджетных правил" уже к 2025 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Правительство продолжит проводить ответственную бюджетную политику. Подтверждением чему может служить снижение инфляции в годовом выражении, которое мы видим в начале этого года", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год". Мишустин подчеркнул, что это позволит укрепить доверие к экономической политике на долгосрочную перспективу и устойчивость системы, а также обеспечить доступность частного кредита как источника для развития.

https://ria.ru/20230412/inflyatsiya-1864892485.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин