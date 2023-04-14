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Правительство рассчитывает выйти на параметры бюджетных правил к 2025 году - РИА Новости, 14.04.2023
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13:56 14.04.2023 (обновлено: 14:29 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/byudzhet-1865322198.html
Правительство рассчитывает выйти на параметры бюджетных правил к 2025 году
Правительство рассчитывает выйти на параметры бюджетных правил к 2025 году - РИА Новости, 14.04.2023
Правительство рассчитывает выйти на параметры бюджетных правил к 2025 году
Кабмин продолжит проводить ответственную бюджетную политику, власти рассчитывают выйти на параметры "бюджетных правил" уже к 2025 году, заявил премьер-министр... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:56
2023-04-14T14:29
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Кабмин продолжит проводить ответственную бюджетную политику, власти рассчитывают выйти на параметры "бюджетных правил" уже к 2025 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Правительство продолжит проводить ответственную бюджетную политику. Подтверждением чему может служить снижение инфляции в годовом выражении, которое мы видим в начале этого года", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год". Мишустин подчеркнул, что это позволит укрепить доверие к экономической политике на долгосрочную перспективу и устойчивость системы, а также обеспечить доступность частного кредита как источника для развития.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство рассчитывает выйти на параметры бюджетных правил к 2025 году

Мишустин: правительство рассчитывает выйти на параметры бюджетных правил к 2025 году

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Кабмин продолжит проводить ответственную бюджетную политику, власти рассчитывают выйти на параметры "бюджетных правил" уже к 2025 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство продолжит проводить ответственную бюджетную политику. Подтверждением чему может служить снижение инфляции в годовом выражении, которое мы видим в начале этого года", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".
«
"Рассчитываем, что по мере завершения периода адаптации сможем уже в 25 году выйти на параметры "бюджетных правил", - добавил премьер.
Мишустин подчеркнул, что это позволит укрепить доверие к экономической политике на долгосрочную перспективу и устойчивость системы, а также обеспечить доступность частного кредита как источника для развития.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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