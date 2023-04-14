https://ria.ru/20230414/byudzhet-1865322198.html
Правительство рассчитывает выйти на параметры бюджетных правил к 2025 году
Правительство рассчитывает выйти на параметры бюджетных правил к 2025 году - РИА Новости, 14.04.2023
Правительство рассчитывает выйти на параметры бюджетных правил к 2025 году
Кабмин продолжит проводить ответственную бюджетную политику, власти рассчитывают выйти на параметры "бюджетных правил" уже к 2025 году, заявил премьер-министр... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:56
2023-04-14T13:56
2023-04-14T14:29
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Кабмин продолжит проводить ответственную бюджетную политику, власти рассчитывают выйти на параметры "бюджетных правил" уже к 2025 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Правительство продолжит проводить ответственную бюджетную политику. Подтверждением чему может служить снижение инфляции в годовом выражении, которое мы видим в начале этого года", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год". Мишустин подчеркнул, что это позволит укрепить доверие к экономической политике на долгосрочную перспективу и устойчивость системы, а также обеспечить доступность частного кредита как источника для развития.
https://ria.ru/20230412/inflyatsiya-1864892485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство рассчитывает выйти на параметры бюджетных правил к 2025 году
Мишустин: правительство рассчитывает выйти на параметры бюджетных правил к 2025 году
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Кабмин продолжит проводить ответственную бюджетную политику, власти рассчитывают выйти на параметры "бюджетных правил" уже к 2025 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство продолжит проводить ответственную бюджетную политику. Подтверждением чему может служить снижение инфляции в годовом выражении, которое мы видим в начале этого года", - сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".
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"Рассчитываем, что по мере завершения периода адаптации сможем уже в 25 году выйти на параметры "бюджетных правил", - добавил премьер.
Мишустин подчеркнул, что это позволит укрепить доверие к экономической политике на долгосрочную перспективу и устойчивость системы, а также обеспечить доступность частного кредита как источника для развития.
Инфляция в годовом выражении замедлилась до 3,15 процента