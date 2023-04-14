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В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию, пишут СМИ
В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию, пишут СМИ
Власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с джихадистами, передает агентство France-Presse. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T00:39
2023-04-14T00:39
2023-04-14T10:51
в мире
буркина-фасо
сахель
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с джихадистами, передает агентство France-Presse. Как отмечает агентство со ссылкой на заявление правительства, целью такого решения является создание "правовой основы для всех действий, которые будут предприняты" против террористов. Буркина-Фасо, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230325/saltykov-1860379003.html
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в мире, буркина-фасо, сахель
В мире, Буркина-Фасо, Сахель
В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию, пишут СМИ
France-Presse: власти Буркина-Фасо объявили о введении всеобщей мобилизации