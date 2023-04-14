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В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
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00:39 14.04.2023 (обновлено: 10:51 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/burkina-faso-1865197815.html
В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию, пишут СМИ
В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2023
В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию, пишут СМИ
Власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с джихадистами, передает агентство France-Presse. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T00:39
2023-04-14T10:51
в мире
буркина-фасо
сахель
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с джихадистами, передает агентство France-Presse. Как отмечает агентство со ссылкой на заявление правительства, целью такого решения является создание "правовой основы для всех действий, которые будут предприняты" против террористов. Буркина-Фасо, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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в мире, буркина-фасо, сахель
В мире, Буркина-Фасо, Сахель
В Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию, пишут СМИ

France-Presse: власти Буркина-Фасо объявили о введении всеобщей мобилизации

© Фото : предоставлено пресс-службой концерна "Калашников"Автомат Калашникова
Автомат Калашникова - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой концерна "Калашников"
Автомат Калашникова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с джихадистами, передает агентство France-Presse.
«

"(Власти. — Прим. ред.) Буркина-Фасо объявили в четверг "всеобщую мобилизацию", чтобы предоставить государству "все необходимые средства" для борьбы с чередой нападений джихадистов", — говорится в сообщении агентства.

Как отмечает агентство со ссылкой на заявление правительства, целью такого решения является создание "правовой основы для всех действий, которые будут предприняты" против террористов.
Буркина-Фасо, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
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