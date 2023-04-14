https://ria.ru/20230414/bochkarev-1865247520.html

Бочкарев: более 600 строек в Москве перешли на цифровой документооборот

Бочкарев: более 600 строек в Москве перешли на цифровой документооборот - РИА Новости, 14.04.2023

Бочкарев: более 600 строек в Москве перешли на цифровой документооборот

Документооборот 611 строек в Москве полностью переведен в цифровой вид, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T10:46

2023-04-14T10:46

2023-04-14T10:46

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Документооборот 611 строек в Москве полностью переведен в цифровой вид, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."В электронный вид переведен документооборот на 611 стройках города, в том числе более чем на 230 стройках жилья, 70 образовательных и 33 медицинских объектов, а также около 80 площадках транспортной сети и ряде других", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.По словам Бочкарева, распространению ИТ-решений способствовало их успешное внедрение на территории международного медицинского кластера."Отечественное ИТ-решение позволяет перевести весь документооборот в электронный вид. В облаке документы легко формировать, проверять, редактировать и согласовывать - это единая система для всех участников строительного процесса - от заказчиков до проектировщиков - с разным уровнем доступа, система сохраняет данные по всем видам работ", - пояснил заммэра.В сообщении отмечается, что применение отечественного ИТ-решения для документооборота позволило сократить в пять-шесть раз сроки согласования документации, а также повысить прозрачность процессов и оптимизировать управление проектами. Кроме того, применение сквозных технологий на всех этапах жизненного цикла объекта дает возможность сэкономить до 8% затрат на реализацию проекта.

https://ria.ru/20230410/moskva-1864184072.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва