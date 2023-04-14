https://ria.ru/20230414/bochkarev-1865247520.html
Бочкарев: более 600 строек в Москве перешли на цифровой документооборот
Бочкарев: более 600 строек в Москве перешли на цифровой документооборот - РИА Новости, 14.04.2023
Бочкарев: более 600 строек в Москве перешли на цифровой документооборот
Документооборот 611 строек в Москве полностью переведен в цифровой вид, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:46
2023-04-14T10:46
2023-04-14T10:46
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Документооборот 611 строек в Москве полностью переведен в цифровой вид, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."В электронный вид переведен документооборот на 611 стройках города, в том числе более чем на 230 стройках жилья, 70 образовательных и 33 медицинских объектов, а также около 80 площадках транспортной сети и ряде других", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.По словам Бочкарева, распространению ИТ-решений способствовало их успешное внедрение на территории международного медицинского кластера."Отечественное ИТ-решение позволяет перевести весь документооборот в электронный вид. В облаке документы легко формировать, проверять, редактировать и согласовывать - это единая система для всех участников строительного процесса - от заказчиков до проектировщиков - с разным уровнем доступа, система сохраняет данные по всем видам работ", - пояснил заммэра.В сообщении отмечается, что применение отечественного ИТ-решения для документооборота позволило сократить в пять-шесть раз сроки согласования документации, а также повысить прозрачность процессов и оптимизировать управление проектами. Кроме того, применение сквозных технологий на всех этапах жизненного цикла объекта дает возможность сэкономить до 8% затрат на реализацию проекта.
https://ria.ru/20230410/moskva-1864184072.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев, Москва
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Документооборот 611 строек в Москве полностью переведен в цифровой вид, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В электронный вид переведен документооборот на 611 стройках города, в том числе более чем на 230 стройках жилья, 70 образовательных и 33 медицинских объектов, а также около 80 площадках транспортной сети и ряде других", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.
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По словам Бочкарева
, распространению ИТ-решений способствовало их успешное внедрение на территории международного медицинского кластера.
"Отечественное ИТ-решение позволяет перевести весь документооборот в электронный вид. В облаке документы легко формировать, проверять, редактировать и согласовывать - это единая система для всех участников строительного процесса - от заказчиков до проектировщиков - с разным уровнем доступа, система сохраняет данные по всем видам работ", - пояснил заммэра.
В сообщении отмечается, что применение отечественного ИТ-решения для документооборота позволило сократить в пять-шесть раз сроки согласования документации, а также повысить прозрачность процессов и оптимизировать управление проектами. Кроме того, применение сквозных технологий на всех этапах жизненного цикла объекта дает возможность сэкономить до 8% затрат на реализацию проекта.