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Бочкарев: более 600 строек в Москве перешли на цифровой документооборот - РИА Новости, 14.04.2023
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10:46 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/bochkarev-1865247520.html
Бочкарев: более 600 строек в Москве перешли на цифровой документооборот
Бочкарев: более 600 строек в Москве перешли на цифровой документооборот - РИА Новости, 14.04.2023
Бочкарев: более 600 строек в Москве перешли на цифровой документооборот
Документооборот 611 строек в Москве полностью переведен в цифровой вид, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T10:46
2023-04-14T10:46
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Документооборот 611 строек в Москве полностью переведен в цифровой вид, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."В электронный вид переведен документооборот на 611 стройках города, в том числе более чем на 230 стройках жилья, 70 образовательных и 33 медицинских объектов, а также около 80 площадках транспортной сети и ряде других", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.По словам Бочкарева, распространению ИТ-решений способствовало их успешное внедрение на территории международного медицинского кластера."Отечественное ИТ-решение позволяет перевести весь документооборот в электронный вид. В облаке документы легко формировать, проверять, редактировать и согласовывать - это единая система для всех участников строительного процесса - от заказчиков до проектировщиков - с разным уровнем доступа, система сохраняет данные по всем видам работ", - пояснил заммэра.В сообщении отмечается, что применение отечественного ИТ-решения для документооборота позволило сократить в пять-шесть раз сроки согласования документации, а также повысить прозрачность процессов и оптимизировать управление проектами. Кроме того, применение сквозных технологий на всех этапах жизненного цикла объекта дает возможность сэкономить до 8% затрат на реализацию проекта.
https://ria.ru/20230410/moskva-1864184072.html
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев, Москва

Бочкарев: более 600 строек в Москве перешли на цифровой документооборот

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Документооборот 611 строек в Москве полностью переведен в цифровой вид, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"В электронный вид переведен документооборот на 611 стройках города, в том числе более чем на 230 стройках жилья, 70 образовательных и 33 медицинских объектов, а также около 80 площадках транспортной сети и ряде других", - приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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По словам Бочкарева, распространению ИТ-решений способствовало их успешное внедрение на территории международного медицинского кластера.
"Отечественное ИТ-решение позволяет перевести весь документооборот в электронный вид. В облаке документы легко формировать, проверять, редактировать и согласовывать - это единая система для всех участников строительного процесса - от заказчиков до проектировщиков - с разным уровнем доступа, система сохраняет данные по всем видам работ", - пояснил заммэра.
В сообщении отмечается, что применение отечественного ИТ-решения для документооборота позволило сократить в пять-шесть раз сроки согласования документации, а также повысить прозрачность процессов и оптимизировать управление проектами. Кроме того, применение сквозных технологий на всех этапах жизненного цикла объекта дает возможность сэкономить до 8% затрат на реализацию проекта.
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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