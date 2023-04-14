https://ria.ru/20230414/biznes-1865340415.html

Федеральные структуры не должны подменять частный бизнес, заявил Мишустин

Федеральные структуры не должны подменять частный бизнес, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.04.2023

Федеральные структуры не должны подменять частный бизнес, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал направить больше усилий на расширение частной инициативы, заявив, что федеральные и региональные структуры не должны... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:35

2023-04-14T14:35

2023-04-14T14:37

экономика

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832284679_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_89b50345d6566f8edb63e16320dea5c1.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал направить больше усилий на расширение частной инициативы, заявив, что федеральные и региональные структуры не должны подменять бизнес. Премьер подчеркнул, что надо строить инфраструктуру, которая даст более весомый вклад в экономический рост. "Также требуется четкое определение, как будут функционировать и финансироваться возведенные объекты. Должна быть прозрачная и понятная оценка эффективности. И, конечно, важно не допускать генерации дополнительных расходов и убытков", - отметил он.

https://ria.ru/20230407/ekonomika-1863654254.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин