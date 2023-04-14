https://ria.ru/20230414/biznes-1865340415.html
Федеральные структуры не должны подменять частный бизнес, заявил Мишустин
Федеральные структуры не должны подменять частный бизнес, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.04.2023
Федеральные структуры не должны подменять частный бизнес, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал направить больше усилий на расширение частной инициативы, заявив, что федеральные и региональные структуры не должны... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:35
2023-04-14T14:35
2023-04-14T14:37
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал направить больше усилий на расширение частной инициативы, заявив, что федеральные и региональные структуры не должны подменять бизнес. Премьер подчеркнул, что надо строить инфраструктуру, которая даст более весомый вклад в экономический рост. "Также требуется четкое определение, как будут функционировать и финансироваться возведенные объекты. Должна быть прозрачная и понятная оценка эффективности. И, конечно, важно не допускать генерации дополнительных расходов и убытков", - отметил он.
https://ria.ru/20230407/ekonomika-1863654254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Федеральные структуры не должны подменять частный бизнес, заявил Мишустин
Мишустин: федеральные и региональные структуры не должны подменять частный бизнес
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал направить больше усилий на расширение частной инициативы, заявив, что федеральные и региональные структуры не должны подменять бизнес.
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"Предстоит продолжить повышение эффективности бюджетных расходов. В прошлом году инвестиции в значительной степени поддержало государство. Сейчас необходимо больше усилий направить на расширение частной инициативы. Федеральные и региональные структуры не должны подменять бизнес", - сказал Мишустин на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".
Премьер подчеркнул, что надо строить инфраструктуру, которая даст более весомый вклад в экономический рост.
"Также требуется четкое определение, как будут функционировать и финансироваться возведенные объекты. Должна быть прозрачная и понятная оценка эффективности. И, конечно, важно не допускать генерации дополнительных расходов и убытков", - отметил он.
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