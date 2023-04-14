https://ria.ru/20230414/biblioteki-1865305259.html

В Вологодской области откроют еще три модельных библиотеки

В Вологодской области откроют еще три модельных библиотеки - РИА Новости, 14.04.2023

В Вологодской области откроют еще три модельных библиотеки

В Вологодской области в 2023 году создадут еще три модельных библиотеки по нацпроекту "Культура", сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:11

2023-04-14T13:11

2023-04-14T13:11

вологодская область

вологодская область

россия

вологда

культура

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ВОЛОГДА, 14 апр – РИА Новости. В Вологодской области в 2023 году создадут еще три модельных библиотеки по нацпроекту "Культура", сообщила пресс-служба правительства региона.Конкурсный отбор министерства культуры на модернизацию муниципальных библиотек в регионах России прошли библиотеки в селе Молочное под Вологдой, в Грязовце и Великом Устюге. Из федерального бюджета на модернизацию каждой из них будет выделено по пять миллионов рублей, муниципалитеты дополнят финансирование из своих бюджетов, говорится в пресс-релизе.К концу этого года в регионе будет уже девять современных модельных библиотек, где используется мультимедийное оборудование, добавил Зайнак. Кроме того, в течение года косметические ремонты проведут в 27 муниципальных библиотеках по программе губернатора "Сельская библиотека".

https://ria.ru/20230331/sportploschadka-1862153445.html

вологодская область

россия

вологда

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, россия, вологда, культура