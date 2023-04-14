В Вологодской области откроют еще три модельных библиотеки
© iStock.com / SeventyFourСтуденты в библиотеке
© iStock.com / SeventyFour
Студенты в библиотеке
ВОЛОГДА, 14 апр – РИА Новости. В Вологодской области в 2023 году создадут еще три модельных библиотеки по нацпроекту "Культура", сообщила пресс-служба правительства региона.
Конкурсный отбор министерства культуры на модернизацию муниципальных библиотек в регионах России прошли библиотеки в селе Молочное под Вологдой, в Грязовце и Великом Устюге. Из федерального бюджета на модернизацию каждой из них будет выделено по пять миллионов рублей, муниципалитеты дополнят финансирование из своих бюджетов, говорится в пресс-релизе.
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"Сегодня словосочетание "модельная библиотека" уже стало привычным для вологжан. Модернизированные библиотеки – настоящие центры притяжения. Они представляют собой мультимедийные пространства, оснащенные самым современным оборудованием, в которых кипит культурная жизнь. Здесь проходят лекции, мастер-классы, творческие вечера. Немаловажно, что в модельных библиотеках представлены инновационные услуги и сервисы, обновлен книжный фонд", – рассказал первый заместитель губернатора Эдуард Зайнак.
К концу этого года в регионе будет уже девять современных модельных библиотек, где используется мультимедийное оборудование, добавил Зайнак. Кроме того, в течение года косметические ремонты проведут в 27 муниципальных библиотеках по программе губернатора "Сельская библиотека".