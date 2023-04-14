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В Вологодской области откроют еще три модельных библиотеки - РИА Новости, 14.04.2023
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Вологодская область
 
13:11 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/biblioteki-1865305259.html
В Вологодской области откроют еще три модельных библиотеки
В Вологодской области откроют еще три модельных библиотеки - РИА Новости, 14.04.2023
В Вологодской области откроют еще три модельных библиотеки
В Вологодской области в 2023 году создадут еще три модельных библиотеки по нацпроекту "Культура", сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:11
2023-04-14T13:11
вологодская область
вологодская область
россия
вологда
культура
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ВОЛОГДА, 14 апр – РИА Новости. В Вологодской области в 2023 году создадут еще три модельных библиотеки по нацпроекту "Культура", сообщила пресс-служба правительства региона.Конкурсный отбор министерства культуры на модернизацию муниципальных библиотек в регионах России прошли библиотеки в селе Молочное под Вологдой, в Грязовце и Великом Устюге. Из федерального бюджета на модернизацию каждой из них будет выделено по пять миллионов рублей, муниципалитеты дополнят финансирование из своих бюджетов, говорится в пресс-релизе.К концу этого года в регионе будет уже девять современных модельных библиотек, где используется мультимедийное оборудование, добавил Зайнак. Кроме того, в течение года косметические ремонты проведут в 27 муниципальных библиотеках по программе губернатора "Сельская библиотека".
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вологодская область, россия, вологда, культура
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Вологда, Культура

В Вологодской области откроют еще три модельных библиотеки

© iStock.com / SeventyFourСтуденты в библиотеке
Студенты в библиотеке - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© iStock.com / SeventyFour
Студенты в библиотеке
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 14 апр – РИА Новости. В Вологодской области в 2023 году создадут еще три модельных библиотеки по нацпроекту "Культура", сообщила пресс-служба правительства региона.
Конкурсный отбор министерства культуры на модернизацию муниципальных библиотек в регионах России прошли библиотеки в селе Молочное под Вологдой, в Грязовце и Великом Устюге. Из федерального бюджета на модернизацию каждой из них будет выделено по пять миллионов рублей, муниципалитеты дополнят финансирование из своих бюджетов, говорится в пресс-релизе.
«
"Сегодня словосочетание "модельная библиотека" уже стало привычным для вологжан. Модернизированные библиотеки – настоящие центры притяжения. Они представляют собой мультимедийные пространства, оснащенные самым современным оборудованием, в которых кипит культурная жизнь. Здесь проходят лекции, мастер-классы, творческие вечера. Немаловажно, что в модельных библиотеках представлены инновационные услуги и сервисы, обновлен книжный фонд", – рассказал первый заместитель губернатора Эдуард Зайнак.
К концу этого года в регионе будет уже девять современных модельных библиотек, где используется мультимедийное оборудование, добавил Зайнак. Кроме того, в течение года косметические ремонты проведут в 27 муниципальных библиотеках по программе губернатора "Сельская библиотека".
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