https://ria.ru/20230414/bezrabotitsa-1865345171.html

Минэкономразвития ожидает безработицу до 2026 года на уровне 3,5 процента

Минэкономразвития ожидает безработицу до 2026 года на уровне 3,5 процента - РИА Новости, 14.04.2023

Минэкономразвития ожидает безработицу до 2026 года на уровне 3,5 процента

Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2023-2026 годах на уровне 3,5%, сообщил журналистам председатель министерства. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:49

2023-04-14T14:49

2023-04-14T14:49

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

безработица

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2023-2026 годах на уровне 3,5%, сообщил журналистам председатель министерства. "Считаем, что она (безработица - ред.) будет сохраняться на всем прогнозном горизонте на уровне 3,5%. Этот фактор будет стимулировать рост доходов ввиду того, что сохраняется повышенный спрос на работников, что будет приводить к повышению заработных плат", - сказал представитель министерства. Он отметил, что министерство видит локальные проблемы на рынке труда в отдельных отраслях. "Сохраняется повышенный спрос на работников при ограничениях на стороне предложения. Профильные ФОИВы принимают соответствующие меры", - пояснил он.

https://ria.ru/20230414/roboty-1865210022.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), безработица