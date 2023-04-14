https://ria.ru/20230414/bezrabotitsa-1865345171.html
Минэкономразвития ожидает безработицу до 2026 года на уровне 3,5 процента
Минэкономразвития ожидает безработицу до 2026 года на уровне 3,5 процента - РИА Новости, 14.04.2023
Минэкономразвития ожидает безработицу до 2026 года на уровне 3,5 процента
Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2023-2026 годах на уровне 3,5%, сообщил журналистам председатель министерства. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:49
2023-04-14T14:49
2023-04-14T14:49
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
безработица
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2023-2026 годах на уровне 3,5%, сообщил журналистам председатель министерства. "Считаем, что она (безработица - ред.) будет сохраняться на всем прогнозном горизонте на уровне 3,5%. Этот фактор будет стимулировать рост доходов ввиду того, что сохраняется повышенный спрос на работников, что будет приводить к повышению заработных плат", - сказал представитель министерства. Он отметил, что министерство видит локальные проблемы на рынке труда в отдельных отраслях. "Сохраняется повышенный спрос на работников при ограничениях на стороне предложения. Профильные ФОИВы принимают соответствующие меры", - пояснил он.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), безработица
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Безработица
Минэкономразвития ожидает безработицу до 2026 года на уровне 3,5 процента
Минэкономразвития: безработица в России до 2026 года будет на уровне 3,5 процента
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует среднегодовую безработицу в России в 2023-2026 годах на уровне 3,5%, сообщил журналистам председатель министерства.
"Считаем, что она (безработица - ред.) будет сохраняться на всем прогнозном горизонте на уровне 3,5%. Этот фактор будет стимулировать рост доходов ввиду того, что сохраняется повышенный спрос на работников, что будет приводить к повышению заработных плат", - сказал представитель министерства.
Он отметил, что министерство видит локальные проблемы на рынке труда в отдельных отраслях.
"Сохраняется повышенный спрос на работников при ограничениях на стороне предложения. Профильные ФОИВы принимают соответствующие меры", - пояснил он.
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