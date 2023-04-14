https://ria.ru/20230414/bezopasnost-1865276731.html
В Минске заявили о разрушении структуры международной военной безопасности
В Минске заявили о разрушении структуры международной военной безопасности - РИА Новости, 14.04.2023
В Минске заявили о разрушении структуры международной военной безопасности
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что структура международной военной безопасности де-факто разрушена. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T12:14
2023-04-14T12:14
2023-04-14T13:45
в мире
виктор хренин
министерство обороны белоруссии
белоруссия
нато
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МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что структура международной военной безопасности де-факто разрушена. "Структура международной военной безопасности де-факто разрушена", - приводит в пятницу слова министра госагентство Белта. Хренин напомнил, что "Беларусь была одной из первых стран, которая добровольно отказалась от ядерного оружия и вывела его". "Нам были даны соответствующие гарантии, что на нас не будет оказываться давление, в том числе экономическое. Это все было закреплено в Будапештском меморандуме. Что мы видим сейчас? Все это делалось в интересах небольшого количества государств, которые использовали это. Они борются за мировое лидерство, и им нет дела до этого меморандума", - сказал он.Кроме того, отметил министр обороны, отдельные политики на Западе признали, что это было лишь заблуждение и попытка выиграть время. "Как мы теперь должны поступать? Мы не можем верить никаким гарантиям западных политиков", - сказал министр.Он заметил, что "в октябре прошлого года страны НАТО провели ядерные учения, в мире никто это особо не комментировал". "И на фоне этих учений президент Польши сделал заявление, что Варшава готова разместить ядерное оружие США у себя на территории. Президент Украины заявил, что необходимо наносить превентивные удары по территории России. Читай: Союзного государства. Кроме того, должностные лица Великобритании заявляли, что готовы поставить в Украину оружие с обедненным ураном для ведения боевых действий", - подчеркнул Хренин.Минск неоднократно высказывал обеспокоенность в связи с активизацией и усилением НАТО у своих границ. В феврале Хренин заявил, что Польша и страны Балтии стремительно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил, в перспективе они могут быть использованы США как плацдарм для реализации силовых сценариев на восточном направлении.
https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862635416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор хренин, министерство обороны белоруссии, белоруссия, нато
В мире, Виктор Хренин, Министерство обороны Белоруссии, Белоруссия, НАТО
В Минске заявили о разрушении структуры международной военной безопасности
Министр обороны Белоруссии Хренин: структура международной военной безопасности разрушена
МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что структура международной военной безопасности де-факто разрушена.
"Структура международной военной безопасности де-факто разрушена", - приводит в пятницу слова министра госагентство Белта.
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Хренин напомнил, что "Беларусь была одной из первых стран, которая добровольно отказалась от ядерного оружия и вывела его". "Нам были даны соответствующие гарантии, что на нас не будет оказываться давление, в том числе экономическое. Это все было закреплено в Будапештском меморандуме. Что мы видим сейчас? Все это делалось в интересах небольшого количества государств, которые использовали это. Они борются за мировое лидерство, и им нет дела до этого меморандума", - сказал он.
Кроме того, отметил министр обороны, отдельные политики на Западе признали, что это было лишь заблуждение и попытка выиграть время. "Как мы теперь должны поступать? Мы не можем верить никаким гарантиям западных политиков", - сказал министр.
Он заметил, что "в октябре прошлого года страны НАТО провели ядерные учения, в мире никто это особо не комментировал". "И на фоне этих учений президент Польши сделал заявление, что Варшава готова разместить ядерное оружие США у себя на территории. Президент Украины заявил, что необходимо наносить превентивные удары по территории России. Читай: Союзного государства. Кроме того, должностные лица Великобритании заявляли, что готовы поставить в Украину оружие с обедненным ураном для ведения боевых действий", - подчеркнул Хренин.
Минск неоднократно высказывал обеспокоенность в связи с активизацией и усилением НАТО
у своих границ. В феврале Хренин заявил, что Польша
и страны Балтии
стремительно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил, в перспективе они могут быть использованы США
как плацдарм для реализации силовых сценариев на восточном направлении.
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