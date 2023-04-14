https://ria.ru/20230414/bezopasnost-1865276731.html

В Минске заявили о разрушении структуры международной военной безопасности

В Минске заявили о разрушении структуры международной военной безопасности - РИА Новости, 14.04.2023

В Минске заявили о разрушении структуры международной военной безопасности

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что структура международной военной безопасности де-факто разрушена. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T12:14

2023-04-14T12:14

2023-04-14T13:45

в мире

виктор хренин

министерство обороны белоруссии

белоруссия

нато

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МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что структура международной военной безопасности де-факто разрушена. "Структура международной военной безопасности де-факто разрушена", - приводит в пятницу слова министра госагентство Белта. Хренин напомнил, что "Беларусь была одной из первых стран, которая добровольно отказалась от ядерного оружия и вывела его". "Нам были даны соответствующие гарантии, что на нас не будет оказываться давление, в том числе экономическое. Это все было закреплено в Будапештском меморандуме. Что мы видим сейчас? Все это делалось в интересах небольшого количества государств, которые использовали это. Они борются за мировое лидерство, и им нет дела до этого меморандума", - сказал он.Кроме того, отметил министр обороны, отдельные политики на Западе признали, что это было лишь заблуждение и попытка выиграть время. "Как мы теперь должны поступать? Мы не можем верить никаким гарантиям западных политиков", - сказал министр.Он заметил, что "в октябре прошлого года страны НАТО провели ядерные учения, в мире никто это особо не комментировал". "И на фоне этих учений президент Польши сделал заявление, что Варшава готова разместить ядерное оружие США у себя на территории. Президент Украины заявил, что необходимо наносить превентивные удары по территории России. Читай: Союзного государства. Кроме того, должностные лица Великобритании заявляли, что готовы поставить в Украину оружие с обедненным ураном для ведения боевых действий", - подчеркнул Хренин.Минск неоднократно высказывал обеспокоенность в связи с активизацией и усилением НАТО у своих границ. В феврале Хренин заявил, что Польша и страны Балтии стремительно наращивают ударно-наступательные возможности своих вооруженных сил, в перспективе они могут быть использованы США как плацдарм для реализации силовых сценариев на восточном направлении.

https://ria.ru/20230403/oruzhie-1862635416.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор хренин, министерство обороны белоруссии, белоруссия, нато