https://ria.ru/20230414/bayden-1865258077.html

Fox News: Байден нарушил закон, развязав войну с Россией

Fox News: Байден нарушил закон, развязав войну с Россией - РИА Новости, 14.04.2023

Fox News: Байден нарушил закон, развязав войну с Россией

Власти США в лице конгресса и президента Джо Байдена нарушили закон, начав войну против России, заявил журналист Такер Карлсон в программе на телеканале Fox... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:22

2023-04-14T11:22

2023-04-14T13:00

в мире

россия

джо байден

пентагон

нато

сша

такер карлсон

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865164932_0:556:2653:2048_1920x0_80_0_0_04d49001802ae7d853929bac823047ac.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти США в лице конгресса и президента Джо Байдена нарушили закон, начав войну против России, заявил журналист Такер Карлсон в программе на телеканале Fox News. "США являются непосредственным участником войны против России. Пока мы говорим, американские солдаты сражаются с русскими. Эта война никогда официально не объявлялась. Она не была санкционирована конгрессом <…>, что является нарушением американского законодательства", — сказал он, комментируя недавнюю утечку документов Пентагона, где описываются состояние украинских войск и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению. Карлсон добавил, что Украина фактически проигрывает конфликт, ее ПВО полностью деградировала и в Белом доме это понимают. По словам журналиста, администрация Байдера из-за этого в панике. "Так работает Вашингтон. Говорить правду — единственный настоящий грех", — заключил он.Об утечке из Пентагона крупной партии секретных материалов стало известно на прошлой неделе. Речь идет примерно о 100 документах, в которых говорится о боевых возможностях Украины, поддержке НАТО и уязвимости ВСУ. Пентагон и Минюст США проводят расследование.

https://ria.ru/20230414/putin-1865223690.html

https://ria.ru/20230413/utechka-1865188491.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, джо байден, пентагон, нато, сша, такер карлсон, вашингтон (штат)