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Fox News: Байден нарушил закон, развязав войну с Россией
Fox News: Байден нарушил закон, развязав войну с Россией - РИА Новости, 14.04.2023
Fox News: Байден нарушил закон, развязав войну с Россией
Власти США в лице конгресса и президента Джо Байдена нарушили закон, начав войну против России, заявил журналист Такер Карлсон в программе на телеканале Fox... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:22
2023-04-14T11:22
2023-04-14T13:00
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти США в лице конгресса и президента Джо Байдена нарушили закон, начав войну против России, заявил журналист Такер Карлсон в программе на телеканале Fox News. "США являются непосредственным участником войны против России. Пока мы говорим, американские солдаты сражаются с русскими. Эта война никогда официально не объявлялась. Она не была санкционирована конгрессом <…>, что является нарушением американского законодательства", — сказал он, комментируя недавнюю утечку документов Пентагона, где описываются состояние украинских войск и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению. Карлсон добавил, что Украина фактически проигрывает конфликт, ее ПВО полностью деградировала и в Белом доме это понимают. По словам журналиста, администрация Байдера из-за этого в панике. "Так работает Вашингтон. Говорить правду — единственный настоящий грех", — заключил он.Об утечке из Пентагона крупной партии секретных материалов стало известно на прошлой неделе. Речь идет примерно о 100 документах, в которых говорится о боевых возможностях Украины, поддержке НАТО и уязвимости ВСУ. Пентагон и Минюст США проводят расследование.
https://ria.ru/20230414/putin-1865223690.html
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в мире, россия, джо байден, пентагон, нато, сша, такер карлсон, вашингтон (штат)
В мире, Россия, Джо Байден, Пентагон, НАТО, США, Такер Карлсон, Вашингтон (штат)
Fox News: Байден нарушил закон, развязав войну с Россией
Журналист Fox News Карлсон: президент США Байден нарушил закон, начав воевать с Россией
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Власти США в лице конгресса и президента Джо Байдена нарушили закон, начав войну против России, заявил журналист Такер Карлсон в программе на телеканале Fox News
.
"США являются непосредственным участником войны против России. Пока мы говорим, американские солдаты сражаются с русскими. Эта война никогда официально не объявлялась. Она не была санкционирована конгрессом <…>, что является нарушением американского законодательства", — сказал он, комментируя недавнюю утечку документов Пентагона, где описываются состояние украинских войск и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению.
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Карлсон добавил, что Украина фактически проигрывает конфликт, ее ПВО полностью деградировала и в Белом доме это понимают. По словам журналиста, администрация Байдера из-за этого в панике.
"Так работает Вашингтон. Говорить правду — единственный настоящий грех", — заключил он.
Об утечке из Пентагона крупной партии секретных материалов стало известно на прошлой неделе. Речь идет примерно о 100 документах, в которых говорится о боевых возможностях Украины, поддержке НАТО и уязвимости ВСУ. Пентагон и Минюст США проводят расследование.
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