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Во Всемирном банке рассказали о препятствиях для развития газовых проектов

Во Всемирном банке рассказали о препятствиях для развития газовых проектов - РИА Новости, 14.04.2023

Во Всемирном банке рассказали о препятствиях для развития газовых проектов

Крупнейшие акционеры Всемирного банка из Европы и Северной Америки забирают большую часть энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд, блокируя... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:41

2023-04-14T15:41

2023-04-14T18:21

экономика

россия

всемирный банк

группа всемирного банка

европа

северная америка

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Крупнейшие акционеры Всемирного банка из Европы и Северной Америки забирают большую часть энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд, блокируя финансирование там газовых проектов, ссылаясь на климатические издержки, а Всемирный банк создает серьезные препятствия развитию газовой генерации в развивающихся странах, сообщил РИА Новости исполнительный директор от РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, также добавил, что европейские потребители забирают большую часть газа и других энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд, не оставляя им возможности использовать энергоносители для развития местной экономики. Он также отметил, что в 2023 году по инициативе российской дирекции состоится обсуждение проектной деятельности Всемирного банка в газовой сфере.

https://ria.ru/20230414/ukraina-1865267377.html

россия

европа

северная америка

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экономика, россия, всемирный банк, группа всемирного банка, европа, северная америка