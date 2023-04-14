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Во Всемирном банке рассказали о препятствиях для развития газовых проектов - РИА Новости, 14.04.2023
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15:41 14.04.2023 (обновлено: 18:21 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/bank-1865364633.html
Во Всемирном банке рассказали о препятствиях для развития газовых проектов
Во Всемирном банке рассказали о препятствиях для развития газовых проектов - РИА Новости, 14.04.2023
Во Всемирном банке рассказали о препятствиях для развития газовых проектов
Крупнейшие акционеры Всемирного банка из Европы и Северной Америки забирают большую часть энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд, блокируя... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:41
2023-04-14T18:21
экономика
россия
всемирный банк
группа всемирного банка
европа
северная америка
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Крупнейшие акционеры Всемирного банка из Европы и Северной Америки забирают большую часть энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд, блокируя финансирование там газовых проектов, ссылаясь на климатические издержки, а Всемирный банк создает серьезные препятствия развитию газовой генерации в развивающихся странах, сообщил РИА Новости исполнительный директор от РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин. Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, также добавил, что европейские потребители забирают большую часть газа и других энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд, не оставляя им возможности использовать энергоносители для развития местной экономики. Он также отметил, что в 2023 году по инициативе российской дирекции состоится обсуждение проектной деятельности Всемирного банка в газовой сфере.
https://ria.ru/20230414/ukraina-1865267377.html
россия
европа
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экономика, россия, всемирный банк, группа всемирного банка, европа, северная америка
Экономика, Россия, Всемирный банк, Группа Всемирного банка, Европа, Северная Америка
Во Всемирном банке рассказали о препятствиях для развития газовых проектов

Директор от России Маршавин: акционеры ВБ блокируют газовые проекты развивающихся стран

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Крупнейшие акционеры Всемирного банка из Европы и Северной Америки забирают большую часть энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд, блокируя финансирование там газовых проектов, ссылаясь на климатические издержки, а Всемирный банк создает серьезные препятствия развитию газовой генерации в развивающихся странах, сообщил РИА Новости исполнительный директор от РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин.
«
"Участие Банка в газовой отрасли в последнее время обросло целым рядом ограничительных условий, что создает серьезные препятствия развитию газовой генерации в развивающихся странах... Крупнейшие акционеры Банка из Европы и Северной Америки блокируют финансирование таких проектов, ссылаясь на климатические издержки", - заявил он.
Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, также добавил, что европейские потребители забирают большую часть газа и других энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд, не оставляя им возможности использовать энергоносители для развития местной экономики.
Он также отметил, что в 2023 году по инициативе российской дирекции состоится обсуждение проектной деятельности Всемирного банка в газовой сфере.
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ЭкономикаРоссияВсемирный банкГруппа Всемирного банкаЕвропаСеверная Америка
 
 
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