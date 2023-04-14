Во Всемирном банке рассказали о препятствиях для развития газовых проектов
Директор от России Маршавин: акционеры ВБ блокируют газовые проекты развивающихся стран
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Крупнейшие акционеры Всемирного банка из Европы и Северной Америки забирают большую часть энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд, блокируя финансирование там газовых проектов, ссылаясь на климатические издержки, а Всемирный банк создает серьезные препятствия развитию газовой генерации в развивающихся странах, сообщил РИА Новости исполнительный директор от РФ и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин.
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"Участие Банка в газовой отрасли в последнее время обросло целым рядом ограничительных условий, что создает серьезные препятствия развитию газовой генерации в развивающихся странах... Крупнейшие акционеры Банка из Европы и Северной Америки блокируют финансирование таких проектов, ссылаясь на климатические издержки", - заявил он.
Маршавин, высказывая в интервью личное мнение, которое может не отражать официальную позицию Группы Всемирного банка и входящих в нее институтов, также добавил, что европейские потребители забирают большую часть газа и других энергоносителей из развивающихся стран для собственных нужд, не оставляя им возможности использовать энергоносители для развития местной экономики.
Он также отметил, что в 2023 году по инициативе российской дирекции состоится обсуждение проектной деятельности Всемирного банка в газовой сфере.