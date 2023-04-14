https://ria.ru/20230414/artemovsk-1865352516.html

Минобороны заявило об интенсивных боях в западных районах Артемовска

Минобороны заявило об интенсивных боях в западных районах Артемовска - РИА Новости, 14.04.2023

Минобороны заявило об интенсивных боях в западных районах Артемовска

В Артемовске "Группа Вагнера" при поддержке десантников, авиации и артиллерии продолжает бои за западные районы города, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T15:10

2023-04-14T15:10

2023-04-14T19:32

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

чвк "вагнер"

в мире

евгений пригожин

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Артемовске "Группа Вагнера" при поддержке десантников, авиации и артиллерии продолжает бои за западные районы города, следует из сводки Минобороны.Поддержку им оказывают действующие на флангах подразделения Воздушно-десантных войск. Они пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы.Авиация Южной группировки войск при этом совершила 14 самолето-вылетов, ракетные войска и артиллерия выполнили 62 огневые задачи.Общие потери ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки составили примерно 340 человек, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, РСЗО "Град" и гаубицы Д-20 и Д-30, добавили в Минобороны.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Как заявил накануне основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики, но говорить о полном окружении города пока рано.

артемовск

горловка

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Счастливый человек! Живой?". Каска спасла бойца от пули украинского снайпера "Счастливый человек! Давай отходи. Живой?": на видео корреспондента РИА Новости в Артемовске попал случай, когда каска спасла бойца группы "Вагнер" от пули украинского снайпера. 2023-04-14T15:10 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

артемовск, безопасность, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), чвк "вагнер", в мире, евгений пригожин, горловка, донбасс, вооруженные силы украины