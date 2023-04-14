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Минобороны заявило об интенсивных боях в западных районах Артемовска
Минобороны заявило об интенсивных боях в западных районах Артемовска - РИА Новости, 14.04.2023
Минобороны заявило об интенсивных боях в западных районах Артемовска
В Артемовске "Группа Вагнера" при поддержке десантников, авиации и артиллерии продолжает бои за западные районы города, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T15:10
2023-04-14T15:10
2023-04-14T19:32
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
чвк "вагнер"
в мире
евгений пригожин
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Артемовске "Группа Вагнера" при поддержке десантников, авиации и артиллерии продолжает бои за западные районы города, следует из сводки Минобороны.Поддержку им оказывают действующие на флангах подразделения Воздушно-десантных войск. Они пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы.Авиация Южной группировки войск при этом совершила 14 самолето-вылетов, ракетные войска и артиллерия выполнили 62 огневые задачи.Общие потери ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки составили примерно 340 человек, два танка, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, РСЗО "Град" и гаубицы Д-20 и Д-30, добавили в Минобороны.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Как заявил накануне основатель "Вагнера" Евгений Пригожин, под контролем российских подразделений находится 80 процентов Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики, но говорить о полном окружении города пока рано.
артемовск
горловка
донбасс
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Счастливый человек! Живой?". Каска спасла бойца от пули украинского снайпера
"Счастливый человек! Давай отходи. Живой?": на видео корреспондента РИА Новости в Артемовске попал случай, когда каска спасла бойца группы "Вагнер" от пули украинского снайпера.
2023-04-14T15:10
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, безопасность, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), чвк "вагнер", в мире, евгений пригожин, горловка, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ЧВК "Вагнер", В мире, Евгений Пригожин, Горловка, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Минобороны заявило об интенсивных боях в западных районах Артемовска
Минобороны: штурмовые отряды "Вагнера" ведут интенсивные бои в западных районах Артемовска