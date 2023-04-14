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В Донецке заявили, что Киев давно не забирает убитых военных из Артемовска - РИА Новости, 14.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/artemovsk-1865338920.html
В Донецке заявили, что Киев давно не забирает убитых военных из Артемовска
В Донецке заявили, что Киев давно не забирает убитых военных из Артемовска - РИА Новости, 14.04.2023
В Донецке заявили, что Киев давно не забирает убитых военных из Артемовска
Киев уже давно не забирает тела своих погибших в Артемовске военных, потери среди них "просто чудовищные", заявил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:31
2023-04-14T14:31
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
ян гагин
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Киев уже давно не забирает тела своих погибших в Артемовске военных, потери среди них "просто чудовищные", заявил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин. "За все время битвы за Артемовск противник потерял просто чудовищное количество живой силы. И сама эта цифра не может быть точной, потому что очень многие из украинских военнослужащих просто находятся на земле, никто убитых не забирает. Украина перестала забирать их достаточно давно уже. Многие из них считаются без вести пропавшими", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы уничтожили 38 тысяч воюющих на стороне Киева, в том числе 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и его окрестности.
https://ria.ru/20230414/vagner-1865204347.html
артемовск
донецкая народная республика
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безопасность, артемовск, ян гагин, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке заявили, что Киев давно не забирает убитых военных из Артемовска

Гагин заявил, что Киев несет в Артемовске чудовищные потери и отказывается забирать тела

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в центре Артемовска
Разрушенные здания в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенные здания в центре Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Киев уже давно не забирает тела своих погибших в Артемовске военных, потери среди них "просто чудовищные", заявил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"За все время битвы за Артемовск противник потерял просто чудовищное количество живой силы. И сама эта цифра не может быть точной, потому что очень многие из украинских военнослужащих просто находятся на земле, никто убитых не забирает. Украина перестала забирать их достаточно давно уже. Многие из них считаются без вести пропавшими", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
Накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы уничтожили 38 тысяч воюющих на стороне Киева, в том числе 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и его окрестности.
Обороняют живыми щитами – военные о тактике ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
ВСУ обороняют Артемовск "живыми щитами", заявили в группе "Вагнер"
Вчера, 03:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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