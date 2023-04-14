https://ria.ru/20230414/artemovsk-1865338920.html
В Донецке заявили, что Киев давно не забирает убитых военных из Артемовска
В Донецке заявили, что Киев давно не забирает убитых военных из Артемовска - РИА Новости, 14.04.2023
В Донецке заявили, что Киев давно не забирает убитых военных из Артемовска
Киев уже давно не забирает тела своих погибших в Артемовске военных, потери среди них "просто чудовищные", заявил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T14:31
2023-04-14T14:31
2023-04-14T14:31
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
ян гагин
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864994733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7537ec84d7f54ccd0d0e5d1ded91f4.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Киев уже давно не забирает тела своих погибших в Артемовске военных, потери среди них "просто чудовищные", заявил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин. "За все время битвы за Артемовск противник потерял просто чудовищное количество живой силы. И сама эта цифра не может быть точной, потому что очень многие из украинских военнослужащих просто находятся на земле, никто убитых не забирает. Украина перестала забирать их достаточно давно уже. Многие из них считаются без вести пропавшими", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы уничтожили 38 тысяч воюющих на стороне Киева, в том числе 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и его окрестности.
https://ria.ru/20230414/vagner-1865204347.html
артемовск
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864994733_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b7a5515969c928a211fdb7c0768f738.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, ян гагин, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке заявили, что Киев давно не забирает убитых военных из Артемовска
Гагин заявил, что Киев несет в Артемовске чудовищные потери и отказывается забирать тела