https://ria.ru/20230414/artemovsk-1865338920.html

В Донецке заявили, что Киев давно не забирает убитых военных из Артемовска

В Донецке заявили, что Киев давно не забирает убитых военных из Артемовска - РИА Новости, 14.04.2023

В Донецке заявили, что Киев давно не забирает убитых военных из Артемовска

Киев уже давно не забирает тела своих погибших в Артемовске военных, потери среди них "просто чудовищные", заявил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T14:31

2023-04-14T14:31

2023-04-14T14:31

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

ян гагин

донецкая народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Киев уже давно не забирает тела своих погибших в Артемовске военных, потери среди них "просто чудовищные", заявил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин. "За все время битвы за Артемовск противник потерял просто чудовищное количество живой силы. И сама эта цифра не может быть точной, потому что очень многие из украинских военнослужащих просто находятся на земле, никто убитых не забирает. Украина перестала забирать их достаточно давно уже. Многие из них считаются без вести пропавшими", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы уничтожили 38 тысяч воюющих на стороне Киева, в том числе 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и его окрестности.

https://ria.ru/20230414/vagner-1865204347.html

артемовск

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

безопасность, артемовск, ян гагин, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр