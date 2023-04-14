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В Артемовске бойцы "Вагнера" ликвидировали украинских стрелков - РИА Новости, 14.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:42 14.04.2023 (обновлено: 09:58 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/artemovsk-1865228862.html
В Артемовске бойцы "Вагнера" ликвидировали украинских стрелков
В Артемовске бойцы "Вагнера" ликвидировали украинских стрелков - РИА Новости, 14.04.2023
В Артемовске бойцы "Вагнера" ликвидировали украинских стрелков
Корреспонденты РИА Новости сняли штурм здания в промзоне Артемовска, во время которого снайперы группы "Вагнер" ликвидировали троих украинских стрелков,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T09:42
2023-04-14T09:58
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
безопасность
вооруженные силы рф
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АРТЕМОВСК, 14 апр — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости сняли штурм здания в промзоне Артемовска, во время которого снайперы группы "Вагнер" ликвидировали троих украинских стрелков, мешавших продвижению групп пехоты. Штурмовым группам "Вагнера" была поставлена задача овладеть высоткой на севере города. Продвижению бойцов мешал снайперский и пулеметный огонь противника. Перед предстоящим штурмом "вагнеровцы" провели обстрел многоэтажного строения из танка, артиллерии, ручных гранатометов. Целью были позиции украинских наблюдателей и стрелков. Когда штурмовые группы пошли в атаку, по ним был открыт огонь из пулемета. Снайперы "Вагнера" уничтожили стрелков, обеспечив успешное продвижение. "Сейчас осуществляли прикрытие штурмовых групп. По нашим группам "работал" снайпер, два пулеметчика. Мы "работали" по противнику двумя группами – одна с востока на запад, другая с севера на юг. Одна группа уничтожила двух противников на четырехэтажном здании, мы отработали пулеметчика в высотном здании напротив нас", - рассказал снайпер группы "Вагнер" после боя.
https://ria.ru/20230414/vagner-1865204347.html
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От первого лица: штурм здания в промзоне Артемовска глазами снайперов
Корреспонденты РИА Новости сняли штурм здания в промзоне Артемовска, во время которого снайперы группы "Вагнер" ликвидировали троих украинских стрелков, мешавших продвижению пехоты
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артемовск, украина, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Артемовске бойцы "Вагнера" ликвидировали украинских стрелков

Бойцы "Вагнера" ликвидировали украинских стрелков при штурме здания в Артемовске

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК, 14 апр — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости сняли штурм здания в промзоне Артемовска, во время которого снайперы группы "Вагнер" ликвидировали троих украинских стрелков, мешавших продвижению групп пехоты.
Штурмовым группам "Вагнера" была поставлена задача овладеть высоткой на севере города. Продвижению бойцов мешал снайперский и пулеметный огонь противника. Перед предстоящим штурмом "вагнеровцы" провели обстрел многоэтажного строения из танка, артиллерии, ручных гранатометов. Целью были позиции украинских наблюдателей и стрелков. Когда штурмовые группы пошли в атаку, по ним был открыт огонь из пулемета. Снайперы "Вагнера" уничтожили стрелков, обеспечив успешное продвижение.
"Сейчас осуществляли прикрытие штурмовых групп. По нашим группам "работал" снайпер, два пулеметчика. Мы "работали" по противнику двумя группами – одна с востока на запад, другая с севера на юг. Одна группа уничтожила двух противников на четырехэтажном здании, мы отработали пулеметчика в высотном здании напротив нас", - рассказал снайпер группы "Вагнер" после боя.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскУкраинаБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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