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Полиция Финляндии требует арестовать подозреваемых в разглашении гостайны - РИА Новости, 14.04.2023
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13:40 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/arest-1865316330.html
Полиция Финляндии требует арестовать подозреваемых в разглашении гостайны
Полиция Финляндии требует арестовать подозреваемых в разглашении гостайны - РИА Новости, 14.04.2023
Полиция Финляндии требует арестовать подозреваемых в разглашении гостайны
Центральная криминальная полиция Финляндии требует ареста трех гражданских лиц, подозревая разглашение секретной информации через соцсети, сообщает на сайте... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:40
2023-04-14T13:40
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии требует ареста трех гражданских лиц, подозревая разглашение секретной информации через соцсети, сообщает на сайте орган безопасности. Уточняется, что характер опубликованной информации таков, что она может нанести серьезный ущерб безопасности снабжения, национальной обороне и безопасности Финляндии. Предполагается, что преступная деятельность продолжалась длительный период времени, уточняет ведомство.
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
Полиция Финляндии требует арестовать подозреваемых в разглашении гостайны

Полиция Финляндии требует арестовать трех человек, подозревая их в разглашении гостайны

© Flickr / David GallagherМашина полиции Финляндии
Машина полиции Финляндии - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Flickr / David Gallagher
Машина полиции Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии требует ареста трех гражданских лиц, подозревая разглашение секретной информации через соцсети, сообщает на сайте орган безопасности.
«
"Центральная криминальная полиция требует ареста трех человек по подозрению в разглашении секретной информации. Подозреваемые являются гражданскими лицами, которые подозреваются в размещении в социальных сетях информации, относящейся к категории секретной", - говорится в сообщении.
Уточняется, что характер опубликованной информации таков, что она может нанести серьезный ущерб безопасности снабжения, национальной обороне и безопасности Финляндии.
Предполагается, что преступная деятельность продолжалась длительный период времени, уточняет ведомство.
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