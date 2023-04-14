https://ria.ru/20230414/arest-1865316330.html

Полиция Финляндии требует арестовать подозреваемых в разглашении гостайны

Полиция Финляндии требует арестовать подозреваемых в разглашении гостайны - РИА Новости, 14.04.2023

Полиция Финляндии требует арестовать подозреваемых в разглашении гостайны

Центральная криминальная полиция Финляндии требует ареста трех гражданских лиц, подозревая разглашение секретной информации через соцсети, сообщает на сайте... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T13:40

2023-04-14T13:40

2023-04-14T13:40

в мире

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии требует ареста трех гражданских лиц, подозревая разглашение секретной информации через соцсети, сообщает на сайте орган безопасности. Уточняется, что характер опубликованной информации таков, что она может нанести серьезный ущерб безопасности снабжения, национальной обороне и безопасности Финляндии. Предполагается, что преступная деятельность продолжалась длительный период времени, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20230414/pisma-1865272524.html

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в мире, финляндия