https://ria.ru/20230414/arest-1865316330.html
Полиция Финляндии требует арестовать подозреваемых в разглашении гостайны
Полиция Финляндии требует арестовать подозреваемых в разглашении гостайны - РИА Новости, 14.04.2023
Полиция Финляндии требует арестовать подозреваемых в разглашении гостайны
Центральная криминальная полиция Финляндии требует ареста трех гражданских лиц, подозревая разглашение секретной информации через соцсети, сообщает на сайте... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T13:40
2023-04-14T13:40
2023-04-14T13:40
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии требует ареста трех гражданских лиц, подозревая разглашение секретной информации через соцсети, сообщает на сайте орган безопасности. Уточняется, что характер опубликованной информации таков, что она может нанести серьезный ущерб безопасности снабжения, национальной обороне и безопасности Финляндии. Предполагается, что преступная деятельность продолжалась длительный период времени, уточняет ведомство.
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в мире, финляндия
Полиция Финляндии требует арестовать подозреваемых в разглашении гостайны
Полиция Финляндии требует арестовать трех человек, подозревая их в разглашении гостайны