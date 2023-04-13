https://ria.ru/20230413/zvuki-1865013471.html
Калужские власти назвали причину звуков взрывов в регионе
Калужские власти назвали причину звуков взрывов в регионе - РИА Новости, 13.04.2023
Калужские власти назвали причину звуков взрывов в регионе
Напугавшие жителей Калужской области звуки взрывов связаны с переходом самолетом сверхзвукового барьера, сообщило правительство региона. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:14
2023-04-13T12:14
2023-04-13T12:14
происшествия
владислав шапша
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_156:283:3072:1923_1920x0_80_0_0_96de11ac05c8c3a482b27daf70f49141.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Напугавшие жителей Калужской области звуки взрывов связаны с переходом самолетом сверхзвукового барьера, сообщило правительство региона. В соцсетях жители региона написали, что днем в четверг слышали минимум два сильных звука, похожих на взрывы, от которых тряслись окна, сработала сигнализация на автомобилях. "Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и близлежащих районах, вызваны переходом самолетом сверхзвукового барьера. Росавиация подтвердила данную информацию. Поводов для беспокойства нет", - сообщило правительство Калужской области в своем телеграм-канале. В ГУ МЧС по региону подтвердили РИА Новости, что сообщений о каких-либо ЧП и происшествиях, которые могли бы стать причиной таких звуков, к ним не поступало. Происходящее прокомментировал также губернатор региона Владислав Шапша. "В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Росавиация подтвердила пролет сверхзвуковых самолетов", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230413/melitopol-1865012396.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_681:478:2703:1994_1920x0_80_0_0_ce2825d85ec9aaa6e7b9eedf9b5046b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владислав шапша, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калужская область
Происшествия, Владислав Шапша, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калужская область
Калужские власти назвали причину звуков взрывов в регионе
В Калужской области объяснили звуки взрывов в регионе переходом самолетов на сверхзвук
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр - РИА Новости.
Напугавшие жителей Калужской области звуки взрывов связаны с переходом самолетом сверхзвукового барьера, сообщило правительство
региона.
В соцсетях жители региона написали, что днем в четверг слышали минимум два сильных звука, похожих на взрывы, от которых тряслись окна, сработала сигнализация на автомобилях.
"Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и близлежащих районах, вызваны переходом самолетом сверхзвукового барьера. Росавиация подтвердила данную информацию. Поводов для беспокойства нет", - сообщило правительство Калужской области в своем телеграм-канале.
В ГУ МЧС по региону подтвердили РИА Новости, что сообщений о каких-либо ЧП и происшествиях, которые могли бы стать причиной таких звуков, к ним не поступало.
Происходящее прокомментировал также губернатор региона Владислав Шапша
. "В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Росавиация
подтвердила пролет сверхзвуковых самолетов", - написал он в своем телеграм-канале.
Над Мелитополем сбили украинский беспилотник