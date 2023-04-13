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Калужские власти назвали причину звуков взрывов в регионе - РИА Новости, 13.04.2023
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12:14 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/zvuki-1865013471.html
Калужские власти назвали причину звуков взрывов в регионе
Калужские власти назвали причину звуков взрывов в регионе - РИА Новости, 13.04.2023
Калужские власти назвали причину звуков взрывов в регионе
Напугавшие жителей Калужской области звуки взрывов связаны с переходом самолетом сверхзвукового барьера, сообщило правительство региона. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:14
2023-04-13T12:14
происшествия
владислав шапша
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Напугавшие жителей Калужской области звуки взрывов связаны с переходом самолетом сверхзвукового барьера, сообщило правительство региона. В соцсетях жители региона написали, что днем в четверг слышали минимум два сильных звука, похожих на взрывы, от которых тряслись окна, сработала сигнализация на автомобилях. "Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и близлежащих районах, вызваны переходом самолетом сверхзвукового барьера. Росавиация подтвердила данную информацию. Поводов для беспокойства нет", - сообщило правительство Калужской области в своем телеграм-канале. В ГУ МЧС по региону подтвердили РИА Новости, что сообщений о каких-либо ЧП и происшествиях, которые могли бы стать причиной таких звуков, к ним не поступало. Происходящее прокомментировал также губернатор региона Владислав Шапша. "В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Росавиация подтвердила пролет сверхзвуковых самолетов", - написал он в своем телеграм-канале.
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калужская область
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происшествия, владислав шапша, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калужская область
Происшествия, Владислав Шапша, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калужская область
Калужские власти назвали причину звуков взрывов в регионе

В Калужской области объяснили звуки взрывов в регионе переходом самолетов на сверхзвук

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Напугавшие жителей Калужской области звуки взрывов связаны с переходом самолетом сверхзвукового барьера, сообщило правительство региона.
В соцсетях жители региона написали, что днем в четверг слышали минимум два сильных звука, похожих на взрывы, от которых тряслись окна, сработала сигнализация на автомобилях.
"Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и близлежащих районах, вызваны переходом самолетом сверхзвукового барьера. Росавиация подтвердила данную информацию. Поводов для беспокойства нет", - сообщило правительство Калужской области в своем телеграм-канале.
В ГУ МЧС по региону подтвердили РИА Новости, что сообщений о каких-либо ЧП и происшествиях, которые могли бы стать причиной таких звуков, к ним не поступало.
Происходящее прокомментировал также губернатор региона Владислав Шапша. "В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Росавиация подтвердила пролет сверхзвуковых самолетов", - написал он в своем телеграм-канале.
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ПроисшествияВладислав ШапшаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Калужская область
 
 
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