https://ria.ru/20230413/zvuki-1865013471.html

Калужские власти назвали причину звуков взрывов в регионе

Калужские власти назвали причину звуков взрывов в регионе - РИА Новости, 13.04.2023

Калужские власти назвали причину звуков взрывов в регионе

Напугавшие жителей Калужской области звуки взрывов связаны с переходом самолетом сверхзвукового барьера, сообщило правительство региона. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:14

2023-04-13T12:14

2023-04-13T12:14

происшествия

владислав шапша

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Напугавшие жителей Калужской области звуки взрывов связаны с переходом самолетом сверхзвукового барьера, сообщило правительство региона. В соцсетях жители региона написали, что днем в четверг слышали минимум два сильных звука, похожих на взрывы, от которых тряслись окна, сработала сигнализация на автомобилях. "Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и близлежащих районах, вызваны переходом самолетом сверхзвукового барьера. Росавиация подтвердила данную информацию. Поводов для беспокойства нет", - сообщило правительство Калужской области в своем телеграм-канале. В ГУ МЧС по региону подтвердили РИА Новости, что сообщений о каких-либо ЧП и происшествиях, которые могли бы стать причиной таких звуков, к ним не поступало. Происходящее прокомментировал также губернатор региона Владислав Шапша. "В соцсетях люди сообщают о хлопках, которые были слышны в разных частях региона. Росавиация подтвердила пролет сверхзвуковых самолетов", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230413/melitopol-1865012396.html

калужская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, владислав шапша, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калужская область