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Посол в США предложил сократить число американских журналистов в России
Посол в США предложил сократить число американских журналистов в России - РИА Новости, 13.04.2023
Посол в США предложил сократить число американских журналистов в России
Москва могла бы уравнять количество американских журналистов в России с числом российских, работающих в США, заявил в четверг посол России в США Анатолий... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T23:56
2023-04-13T23:56
2023-04-13T23:56
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва могла бы уравнять количество американских журналистов в России с числом российских, работающих в США, заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов. "Я вчера поймал себя на мысли о том, что американских журналистов в Москве гораздо больше, чем наших (в США). У американцев есть очень хорошее слово "взаимность", на котором они настаивают в отношении и действии российских организаций. Может быть, и нам пора проявить взаимность и сократить количество американских журналистов, которые работают в Москве, России в целом, до того количества, которое работает в Вашингтоне и Нью-Йорке?" - сказал Антонов в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.
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в мире, россия, сша, москва, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Москва, Анатолий Антонов
Посол в США предложил сократить число американских журналистов в России
Посол в США Антонов предложил сократить число американских журналистов в России