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Посол в США предложил сократить число американских журналистов в России - РИА Новости, 13.04.2023
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23:56 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/zhurnalisty-1865195811.html
Посол в США предложил сократить число американских журналистов в России
Посол в США предложил сократить число американских журналистов в России - РИА Новости, 13.04.2023
Посол в США предложил сократить число американских журналистов в России
Москва могла бы уравнять количество американских журналистов в России с числом российских, работающих в США, заявил в четверг посол России в США Анатолий... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T23:56
2023-04-13T23:56
в мире
россия
сша
москва
анатолий антонов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва могла бы уравнять количество американских журналистов в России с числом российских, работающих в США, заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов. "Я вчера поймал себя на мысли о том, что американских журналистов в Москве гораздо больше, чем наших (в США). У американцев есть очень хорошее слово "взаимность", на котором они настаивают в отношении и действии российских организаций. Может быть, и нам пора проявить взаимность и сократить количество американских журналистов, которые работают в Москве, России в целом, до того количества, которое работает в Вашингтоне и Нью-Йорке?" - сказал Антонов в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.
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в мире, россия, сша, москва, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Москва, Анатолий Антонов
Посол в США предложил сократить число американских журналистов в России

Посол в США Антонов предложил сократить число американских журналистов в России

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва могла бы уравнять количество американских журналистов в России с числом российских, работающих в США, заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов.
"Я вчера поймал себя на мысли о том, что американских журналистов в Москве гораздо больше, чем наших (в США). У американцев есть очень хорошее слово "взаимность", на котором они настаивают в отношении и действии российских организаций. Может быть, и нам пора проявить взаимность и сократить количество американских журналистов, которые работают в Москве, России в целом, до того количества, которое работает в Вашингтоне и Нью-Йорке?" - сказал Антонов в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.
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Запад — не враг. Россия изменила внешнюю политику
31 марта, 18:16
 
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