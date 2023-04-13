https://ria.ru/20230413/zhurnalisty-1865195811.html

Посол в США предложил сократить число американских журналистов в России

Посол в США предложил сократить число американских журналистов в России - РИА Новости, 13.04.2023

Посол в США предложил сократить число американских журналистов в России

Москва могла бы уравнять количество американских журналистов в России с числом российских, работающих в США, заявил в четверг посол России в США Анатолий... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T23:56

2023-04-13T23:56

2023-04-13T23:56

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россия

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москва

анатолий антонов

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва могла бы уравнять количество американских журналистов в России с числом российских, работающих в США, заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов. "Я вчера поймал себя на мысли о том, что американских журналистов в Москве гораздо больше, чем наших (в США). У американцев есть очень хорошее слово "взаимность", на котором они настаивают в отношении и действии российских организаций. Может быть, и нам пора проявить взаимность и сократить количество американских журналистов, которые работают в Москве, России в целом, до того количества, которое работает в Вашингтоне и Нью-Йорке?" - сказал Антонов в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

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в мире, россия, сша, москва, анатолий антонов