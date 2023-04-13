https://ria.ru/20230413/zemletryasenie-1865165770.html

У берегов Канады зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

У берегов Канады зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 13.04.2023

У берегов Канады зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:20

2023-04-13T19:20

2023-04-13T19:20

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 15.54 по времени UTC (18.54 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 211 километрах к юго-западу от населенного пункта Порт-Макнил в провинции Британская Колумбия. Очаг залегал на глубине 11 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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в мире, канада, британская колумбия