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УПЦ опровергла свою поддержку закона о религиозных организациях - РИА Новости, 13.04.2023
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Религия
 
18:01 13.04.2023 (обновлено: 18:37 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/zakon-1865141921.html
УПЦ опровергла свою поддержку закона о религиозных организациях
УПЦ опровергла свою поддержку закона о религиозных организациях - РИА Новости, 13.04.2023
УПЦ опровергла свою поддержку закона о религиозных организациях
Заявление Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) о якобы единодушной поддержке законопроекта, направленного против канонической... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:01
2023-04-13T18:37
религия
украина
россия
руслан стефанчук
украинская православная церковь
верховная рада украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заявление Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) о якобы единодушной поддержке законопроекта, направленного против канонической Украинской православной церкви, с УПЦ не согласовывалось, заявили в Церкви. Накануне ВСЦиРО опубликовал заявление, в котором говорится, что члены совета единогласно поддерживают законопроект Верховной рады о деятельности на Украине религиозных организаций, под предлогом которого предлагают запретить Украинскую православную церковь. ВСЦиРО заявила o недопустимости деятельности на Украине любых организаций, в том числе религиозных, центры и руководство которых находятся в РФ. "Письмо ВСЦиРО от 12 апреля 2023 года, якобы удостоверяющее позицию ВСЦиРО по поводу поддержки принятия законопроекта, с представителями Украинской православной церкви не согласовывалось", - сообщается на сайте УПЦ. В УПЦ подчеркнули, что на встрече ВСЦиРО с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком представитель Церкви "не только не поддержал законопроект, но и критиковал другие проекты законов, направленные на запрет или ограничение деятельности УПЦ". "Создается впечатление, что данную встречу руководство Верховной рады Украины инициировало, чтобы ее результаты подать таким способом, чтобы прикрыть или оправдать перед мировым сообществом те незаконные действия, которые совершаются сегодня против УПЦ, а также воспользоваться авторитетом ВСЦиРО с целью подачи обществу информации о том, что якобы религиозные деятели Украины поддерживают законопроект, которым планируется запретить деятельность одной из религиозных организаций в Украине", - сказано в сообщении. Всеукраинский совет церквей – это украинское религиозно-общественное объединение, в состав которого входят 16 церквей и религиозных организаций- представители христиан, иудеев, мусульман Украины. Его целями являются координация межконфессионального диалога и совместных усилий религиозных организаций по духовному возрождению Украины. Каноническая Украинская православная церковь, несмотря на захват храмов, остается самым большим религиозным объединением Украины.
https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html
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украина, россия, руслан стефанчук, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Руслан Стефанчук, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ
УПЦ опровергла свою поддержку закона о религиозных организациях

УПЦ опровергла свою поддержку дискриминационного закона о религиозных организациях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заявление Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) о якобы единодушной поддержке законопроекта, направленного против канонической Украинской православной церкви, с УПЦ не согласовывалось, заявили в Церкви.
Накануне ВСЦиРО опубликовал заявление, в котором говорится, что члены совета единогласно поддерживают законопроект Верховной рады о деятельности на Украине религиозных организаций, под предлогом которого предлагают запретить Украинскую православную церковь. ВСЦиРО заявила o недопустимости деятельности на Украине любых организаций, в том числе религиозных, центры и руководство которых находятся в РФ.
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"Письмо ВСЦиРО от 12 апреля 2023 года, якобы удостоверяющее позицию ВСЦиРО по поводу поддержки принятия законопроекта, с представителями Украинской православной церкви не согласовывалось", - сообщается на сайте УПЦ.
В УПЦ подчеркнули, что на встрече ВСЦиРО с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком представитель Церкви "не только не поддержал законопроект, но и критиковал другие проекты законов, направленные на запрет или ограничение деятельности УПЦ".
"Создается впечатление, что данную встречу руководство Верховной рады Украины инициировало, чтобы ее результаты подать таким способом, чтобы прикрыть или оправдать перед мировым сообществом те незаконные действия, которые совершаются сегодня против УПЦ, а также воспользоваться авторитетом ВСЦиРО с целью подачи обществу информации о том, что якобы религиозные деятели Украины поддерживают законопроект, которым планируется запретить деятельность одной из религиозных организаций в Украине", - сказано в сообщении.
Всеукраинский совет церквей – это украинское религиозно-общественное объединение, в состав которого входят 16 церквей и религиозных организаций- представители христиан, иудеев, мусульман Украины. Его целями являются координация межконфессионального диалога и совместных усилий религиозных организаций по духовному возрождению Украины. Каноническая Украинская православная церковь, несмотря на захват храмов, остается самым большим религиозным объединением Украины.
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