https://ria.ru/20230413/yaponiya-1865126972.html
В Японии объяснили причину работы системы оповещения в Хоккайдо
В Японии объяснили причину работы системы оповещения в Хоккайдо - РИА Новости, 13.04.2023
В Японии объяснили причину работы системы оповещения в Хоккайдо
Правительство Японии приняло решение передать объявление о возможном падении ракеты Северной Кореи и призыв к эвакуации населения на северном острове Хоккайдо,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:50
2023-04-13T17:50
2023-04-13T17:50
в мире
япония
хоккайдо
фумио кисида
токио
хирокадзу мацуно
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение передать объявление о возможном падении ракеты Северной Кореи и призыв к эвакуации населения на северном острове Хоккайдо, так как в какой-то момент ракета пропала с радаров, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно. "Сразу после обнаружения объект, относительно которого существовала вероятность, что он упадет в районе Хоккайдо, исчез с радаров. В условиях ограниченной информации обнаружения система сгенерировала такое отслеживание полета, поэтому с точки зрения приоритета безопасности населения была задействована система экстренного оповещения J-alert", - сказал Мацуно. Как объяснил в эфире телеканала NHK бывший сотрудник сил самообороны, ныне профессор Технологического университета Канадзава Тосиюки Ито, баллистические ракеты могут пропасть с радаров за счет большой высоты, которую радары не покрывают. Точка падения просчитывается в момент обнаружения ракеты, так как она летит по дугообразной траектории. Однако затем по мере снижения ракеты, она вновь появляется на радарах, что позволяет точнее определить место ее возможного падения. Однако в четверг этого не произошло, эксперт не исключает того, что ракета взорвалась в воздухе. Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полета в пределах исключительной экономической зоны зафиксировано не было. К этому часу информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано. Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
https://ria.ru/20230413/kndr-1864990569.html
https://ria.ru/20230413/ucheniya-1865072559.html
япония
хоккайдо
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, хоккайдо, фумио кисида, токио, хирокадзу мацуно, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Хоккайдо, Фумио Кисида, Токио, Хирокадзу Мацуно, КНДР (Северная Корея)
В Японии объяснили причину работы системы оповещения в Хоккайдо
В Хоккайдо призывали к эвакуации из-за пуска КНДР, так как ракета пропала с радаров
ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение передать объявление о возможном падении ракеты Северной Кореи и призыв к эвакуации населения на северном острове Хоккайдо, так как в какой-то момент ракета пропала с радаров, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.
"Сразу после обнаружения объект, относительно которого существовала вероятность, что он упадет в районе Хоккайдо, исчез с радаров. В условиях ограниченной информации обнаружения система сгенерировала такое отслеживание полета, поэтому с точки зрения приоритета безопасности населения была задействована система экстренного оповещения J-alert", - сказал Мацуно.
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Как объяснил в эфире телеканала NHK бывший сотрудник сил самообороны, ныне профессор Технологического университета Канадзава Тосиюки Ито, баллистические ракеты могут пропасть с радаров за счет большой высоты, которую радары не покрывают. Точка падения просчитывается в момент обнаружения ракеты, так как она летит по дугообразной траектории. Однако затем по мере снижения ракеты, она вновь появляется на радарах, что позволяет точнее определить место ее возможного падения. Однако в четверг этого не произошло, эксперт не исключает того, что ракета взорвалась в воздухе.
Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида
заявил, что ракета не упала в территориальных водах страны или на территории страны, а министр обороны Ясукадзу Хамада признал вероятность, что ракета была межконтинентальной, а также сказал, что ее полета в пределах исключительной экономической зоны зафиксировано не было. К этому часу информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано.
Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать и пуски крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
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