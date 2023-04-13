https://ria.ru/20230413/yaponiya-1864943878.html

Премьер Японии созовет совет нацбезопасности в связи с пуском ракеты КНДР

Премьер Японии созовет совет нацбезопасности в связи с пуском ракеты КНДР - РИА Новости, 13.04.2023

Премьер Японии созовет совет нацбезопасности в связи с пуском ракеты КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета Северной Кореи, выпущенная утром в четверг, упала за пределами территориальных вод Японии, будет созван... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T03:45

2023-04-13T03:45

2023-04-13T04:04

в мире

япония

хоккайдо

японское море

фумио кисида

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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета Северной Кореи, выпущенная утром в четверг, упала за пределами территориальных вод Японии, будет созван национальный совет безопасности."Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты. Подтверждаю, что баллистическая ракета упала не в пределах территориальных вод нашей страны. После этого я получу детальный отчет, а затем будет созван Национальный совет безопасности в составе четырех ключевых министров", - сказал Кисида журналистам в своей канцелярии. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что по мнению министерства обороны Японии, выпущенная КНДР ракета была межконтинентальной.Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Служба безопасности Японии сообщила, что ракета уже упала.К этому часу информации об ущербе, нанесенном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано.Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать пуск крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.

https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html

https://ria.ru/20230412/tramp-1864647119.html

япония

хоккайдо

японское море

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в мире, япония, хоккайдо, японское море, фумио кисида