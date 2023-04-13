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Премьер Японии созовет совет нацбезопасности в связи с пуском ракеты КНДР - РИА Новости, 13.04.2023
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03:45 13.04.2023 (обновлено: 04:04 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/yaponiya-1864943878.html
Премьер Японии созовет совет нацбезопасности в связи с пуском ракеты КНДР
Премьер Японии созовет совет нацбезопасности в связи с пуском ракеты КНДР - РИА Новости, 13.04.2023
Премьер Японии созовет совет нацбезопасности в связи с пуском ракеты КНДР
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета Северной Кореи, выпущенная утром в четверг, упала за пределами территориальных вод Японии, будет созван... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T03:45
2023-04-13T04:04
в мире
япония
хоккайдо
японское море
фумио кисида
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ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета Северной Кореи, выпущенная утром в четверг, упала за пределами территориальных вод Японии, будет созван национальный совет безопасности."Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты. Подтверждаю, что баллистическая ракета упала не в пределах территориальных вод нашей страны. После этого я получу детальный отчет, а затем будет созван Национальный совет безопасности в составе четырех ключевых министров", - сказал Кисида журналистам в своей канцелярии. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что по мнению министерства обороны Японии, выпущенная КНДР ракета была межконтинентальной.Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Служба безопасности Японии сообщила, что ракета уже упала.К этому часу информации об ущербе, нанесенном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано.Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать пуск крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html
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в мире, япония, хоккайдо, японское море, фумио кисида
В мире, Япония, Хоккайдо, Японское море, Фумио Кисида
Премьер Японии созовет совет нацбезопасности в связи с пуском ракеты КНДР

Премьер Японии Кисида заявил, что созовет совет нацбезопасности из-за пуска ракеты КНДР

© David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
© David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета Северной Кореи, выпущенная утром в четверг, упала за пределами территориальных вод Японии, будет созван национальный совет безопасности.
"Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты. Подтверждаю, что баллистическая ракета упала не в пределах территориальных вод нашей страны. После этого я получу детальный отчет, а затем будет созван Национальный совет безопасности в составе четырех ключевых министров", - сказал Кисида журналистам в своей канцелярии.
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«
"Северная Корея сегодня в 7.22 (1.22 мск) произвела по крайней мере один пуск баллистической ракеты, есть вероятность, что это ракета класса межконтинентальной баллистической ракеты. Она была выпущена под высоким углом в восточном направлении. Мы убедились, что она не падала в территориальных водах нашей страны. Также не зафиксирован полет в исключительной экономической зоне Японии. Все остальные детали сейчас находятся в процессе анализа", - сказал министр обороны.
Утром в четверг Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. После этого в СМИ появилось сообщение, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны, но вскоре по системам экстренного оповещения была передана информация о срочной эвакуации в связи с тем, что ракета упадет в районе самого северного острова Хоккайдо. Затем эта информация была уточнена и исправлена, так как стало ясно, что ракета не упадет в районе Хоккайдо. Служба безопасности Японии сообщила, что ракета уже упала.
К этому часу информации об ущербе, нанесенном японским морским и воздушным судам, не зафиксировано.
Это уже 9-й пуск баллистической ракеты в этом году, если считать пуск крылатых ракет, то 12-й. В прошлом году КНДР провела 37 пусков баллистических ракет.
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В миреЯпонияХоккайдоЯпонское мореФумио Кисида
 
 
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