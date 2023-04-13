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В МИД рассказали о беседе замминистра Вершинина с послом ОАЭ - РИА Новости, 13.04.2023
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17:44 13.04.2023 (обновлено: 18:01 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/vzaimodeystviya-1865125520.html
В МИД рассказали о беседе замминистра Вершинина с послом ОАЭ
В МИД рассказали о беседе замминистра Вершинина с послом ОАЭ - РИА Новости, 13.04.2023
В МИД рассказали о беседе замминистра Вершинина с послом ОАЭ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Мухаммедом Аль-Джабером аспекты... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:44
2023-04-13T18:01
россия
москва
абу-даби
сергей вершинин
оон
политика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Мухаммедом Аль-Джабером аспекты взаимодействия двух стран на площадке ООН и вопросы, касающиеся "черноморской инициативы", заявили четверг в МИД России. "Стороны обсудили актуальные аспекты взаимодействия Москвы и Абу-Даби на площадке ООН с акцентом на приоритеты текущего председательства России в Совете безопасности ООН", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. "Был также затронут комплекс вопросов, касающихся "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта", - добивали в МИД России.
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россия, москва, абу-даби, сергей вершинин, оон, политика
Россия, Москва, Абу-Даби, Сергей Вершинин, ООН, Политика
В МИД рассказали о беседе замминистра Вершинина с послом ОАЭ

МИД: Вершинин обсудил с послом ОАЭ аспекты взаимодействия Москвы и Абу-Даби в ООН

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Мухаммедом Аль-Джабером аспекты взаимодействия двух стран на площадке ООН и вопросы, касающиеся "черноморской инициативы", заявили четверг в МИД России.
"Стороны обсудили актуальные аспекты взаимодействия Москвы и Абу-Даби на площадке ООН с акцентом на приоритеты текущего председательства России в Совете безопасности ООН", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.
"Был также затронут комплекс вопросов, касающихся "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта", - добивали в МИД России.
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РоссияМоскваАбу-ДабиСергей ВершининООНПолитика
 
 
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