https://ria.ru/20230413/vzaimodeystviya-1865125520.html
В МИД рассказали о беседе замминистра Вершинина с послом ОАЭ
В МИД рассказали о беседе замминистра Вершинина с послом ОАЭ - РИА Новости, 13.04.2023
В МИД рассказали о беседе замминистра Вершинина с послом ОАЭ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Мухаммедом Аль-Джабером аспекты... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:44
2023-04-13T17:44
2023-04-13T18:01
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сергей вершинин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Мухаммедом Аль-Джабером аспекты взаимодействия двух стран на площадке ООН и вопросы, касающиеся "черноморской инициативы", заявили четверг в МИД России. "Стороны обсудили актуальные аспекты взаимодействия Москвы и Абу-Даби на площадке ООН с акцентом на приоритеты текущего председательства России в Совете безопасности ООН", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. "Был также затронут комплекс вопросов, касающихся "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта", - добивали в МИД России.
https://ria.ru/20230404/shater-1862999511.html
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россия, москва, абу-даби, сергей вершинин, оон, политика
Россия, Москва, Абу-Даби, Сергей Вершинин, ООН, Политика
В МИД рассказали о беседе замминистра Вершинина с послом ОАЭ
МИД: Вершинин обсудил с послом ОАЭ аспекты взаимодействия Москвы и Абу-Даби в ООН