https://ria.ru/20230413/vyzov-1865103234.html

Учителя членов съемочной группы фильма "Вызов" посетили премьеру картины

Учителя членов съемочной группы фильма "Вызов" посетили премьеру картины - РИА Новости, 13.04.2023

Учителя членов съемочной группы фильма "Вызов" посетили премьеру картины

Учителя членов съемочной группы одной их самых ожидаемых премьер 2023 года – фильма "Вызов" – посетили показ киноленты в Большом Кремлевском дворце 12 апреля,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:37

2023-04-13T16:37

2023-04-13T16:43

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Учителя членов съемочной группы одной их самых ожидаемых премьер 2023 года – фильма "Вызов" – посетили показ киноленты в Большом Кремлевском дворце 12 апреля, сообщили в Дирекции года педагога и наставника.Старт мероприятию дал Президент России Владимир Путин. Он поздравил собравшихся с Днем космонавтики и отметил, что отрасль продолжает развиваться."Человеческий, гражданский поступок совершила команда фильма с символическим названием "Вызов". Мы первыми сняли полнометражный фильм на борту космического корабля. Здесь тоже оказались первыми", - отметил Глава государства.В Кремле собрались ветераны, сотрудники ракетно-космической отрасли, съёмочная группа фильма. В Год педагога и наставника символично, что в такой важный и знаменательный день к главным героям фильма приехали их педагоги.Режиссер киноленты Клим Шипенко учился в Центре образования №1816 в Москве. Поддержать его приехала учитель английского языка – Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный учитель России Ирина Борункова.Режиссер подчеркнул, что очень любил этот предмет и усердно его изучал."Ирина Анатольевна, если бы не Вы, я не слетал бы в космос и не снял бы этот фильм. Спасибо Вам!", - обратился к педагогу Шипенко.Звезда российского кинематографа Юлия Пересильд, сыгравшая одну из главных ролей в "Вызове", окончила среднюю школу № 24 Пскова. Она часто с любовью и уважением отзывается о своих учителях, и с радостью увиделась с Жанной Ушкачевой, Ириной Аксёновой и Александром Цапенко."Я всегда говорю им спасибо, как только у меня появляется такая возможность. Считаю, что учитель – одна из самых трудных, и не всегда благодарных профессий. Поэтому хорошо быть учеником, но ещё лучше – быть благодарным учеником. Благодарите своих учителей, вспоминайте своих учителей, звоните, пишите! Потому что это то, чем они на самом деле живут", – сказала Юлия Пересильд.Актерами фильма стали и действующие космонавты. Командир корабля Антон Шкаплеров окончил среднюю школу №30 города Севастополя, и до сих пор трогательно общается со своей первой учительницей Ириной Богдановой. Он поделился, что его класс был самым первым в педагогической карьере Ирины Михайловны. А еще – что побывать в Кремле было давней мечтой учителя, которая исполнилась в Год педагога и наставника."Фильм потрясающий! Огромное спасибо за такой праздник для учителей в Год педагога и наставника!", - обратилась Богданова к организаторам мероприятия.Космонавт Петр Дубров родом их Хабаровска, учился в школе №13, а в старших классах перешёл в Лицей информационных технологий. Он был рад видеть своего учителя информатики Григория Готсдинера.Напомним, по сюжету картины одному из космонавтов становится плохо с сердцем на борту Международной космической станции. Спасти его может только операция, и на орбиту отправляется торакальный хирург Женя в исполнении Юлии Пересильд. Часть фильма была снята на борту МКС в 400 км от Земли.В российский прокат фильм "Вызов" выйдет 20 апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество