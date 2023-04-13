https://ria.ru/20230413/vsu-1865057415.html

ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам "Вагнера" в Артемовске

ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам "Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 13.04.2023

ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам "Вагнера" в Артемовске

Штурмовые отряды группы "Вагнер" за сутки продолжали вытеснять противника из центральных кварталов Артемовска, воздушно-десантные войска оказывают поддержку им... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:34

2023-04-13T14:34

2023-04-13T14:37

специальная военная операция на украине

россия

артемовск

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Штурмовые отряды группы "Вагнер" за сутки продолжали вытеснять противника из центральных кварталов Артемовска, воздушно-десантные войска оказывают поддержку им на флангах, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении штурмовые отряды "Вагнер" продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска", - говорится в сводке.Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены скопления живой силы и техники украинских войск в районах Калиновки, Николаевки и Ступочки в ДНР.

https://ria.ru/20230413/pvo-1865058016.html

россия

артемовск

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, безопасность