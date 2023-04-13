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ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам "Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 13.04.2023 (обновлено: 14:37 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/vsu-1865057415.html
ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам "Вагнера" в Артемовске
ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам "Вагнера" в Артемовске - РИА Новости, 13.04.2023
ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам "Вагнера" в Артемовске
Штурмовые отряды группы "Вагнер" за сутки продолжали вытеснять противника из центральных кварталов Артемовска, воздушно-десантные войска оказывают поддержку им... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:34
2023-04-13T14:37
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Штурмовые отряды группы "Вагнер" за сутки продолжали вытеснять противника из центральных кварталов Артемовска, воздушно-десантные войска оказывают поддержку им на флангах, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении штурмовые отряды "Вагнер" продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска", - говорится в сводке.Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены скопления живой силы и техники украинских войск в районах Калиновки, Николаевки и Ступочки в ДНР.
https://ria.ru/20230413/pvo-1865058016.html
россия
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россия, артемовск, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам "Вагнера" в Артемовске

Минобороны: отряды "Вагнера" продолжили вытеснять противника из центра Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в центре Артёмовска
Разрушенные здания в центре Артёмовска - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Разрушенные здания в центре Артёмовска. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Штурмовые отряды группы "Вагнер" за сутки продолжали вытеснять противника из центральных кварталов Артемовска, воздушно-десантные войска оказывают поддержку им на флангах, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении штурмовые отряды "Вагнер" продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления подразделений противника из Артемовска", - говорится в сводке.
Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены скопления живой силы и техники украинских войск в районах Калиновки, Николаевки и Ступочки в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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