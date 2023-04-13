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ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.04.2023

ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходную... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:28

2023-04-13T14:28

2023-04-13T14:40

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщает в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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