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ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.04.2023
ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходную... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:28
2023-04-13T14:28
2023-04-13T14:40
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщает в четверг Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожено до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщении.
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россия, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 35 украинских военных на Херсонском направлении