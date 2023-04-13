Российское посольство: США хотели показать Венгрии, "кто в доме хозяин"
Российское посольство: США хотели показать Венгрии, кто в доме хозяин, но безуспешно
© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Манера, в которой посольство США в Венгрии объявило о введении санкций против Международного инвестиционного банка и его венгерского вице-президента, свидетельствует о желании США показать Будапешту, "кто в доме хозяин", однако Венгрия неоднократно доказывала, что не поддается внешнему давлению, заявили в комментарии посольства России в Будапеште.
В среду посол США в Венгрии Дэвид Прессман провел пресс-конференцию, где заявил, что под американские санкции попали три руководителя контролируемого Россией Международного инвестиционного банка (МИБ) со штаб-квартирой в Будапеште, в том числе его венгерский вице-президент Имре Ласлоцки. По словам Прессмана, США "беспокоит", что Будапешт продолжает экономическое сотрудничество с Москвой. Кроме того, в последние дни при поддержке посольства США на улицах Будапешта были размещены плакаты с призывом к выводу российских войск с Украины. Директор по коммуникациям правящей партии "Фидес" Иштван Холлик заявил, что Венгрия не откажется от приверженности мирному урегулированию на Украине, несмотря на давление США.
"Американская политика последних лет - это проявление диктата и нежелания (неспособности) договариваться и, как следствие, подмена дипломатии санкциями. То, каким образом посольство США обставило объявление об очередном, по сути рутинном и малозначимом действии санкционной машины Вашингтона, стало яркой демонстрацией авторитарной внешней политики и имело лишь одну цель - показать, кто в доме хозяин и что может случиться, если кто-то посмеет его ослушаться", - говорится в комментарии посольства в телеграм-канале.
Как отметили в российской дипмиссии, Будапешт своей реакцией на пресс-конференцию продемонстрировал, что венгры "решительно отвергают какое-либо внешнее давление и хорошо доказали это всей своей историей", и требуют для себя "больше дипломатии и меньше диктата, не свойственного дипломатическому представительству".
"Жаль, что сопутствующим ущербом этих неоколониальных амбиций становятся хорошо работающий, доказавший свою эффективность Международный банк развития и люди, посвятившие жизнь его модернизации и переводу на современные рыночные рельсы. Вот такая забота США о "свободной рыночной экономике", - добавили в посольстве.
Ранее посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Сараево назвал шокирующим и возмутительным то, что госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые в свою очередь финансируются самими США, и вмешивается таким образом во внутренние дела других государств.