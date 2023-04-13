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Официальный представитель Пентагона отказался комментировать утечку данных - РИА Новости, 13.04.2023
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21:15 13.04.2023 (обновлено: 23:46 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/utechka-1865182887.html
Официальный представитель Пентагона отказался комментировать утечку данных
Официальный представитель Пентагона отказался комментировать утечку данных - РИА Новости, 13.04.2023
Официальный представитель Пентагона отказался комментировать утечку данных
Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер отказался комментировать утечку секретных материалов, сославшись на проведение уголовного... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T21:15
2023-04-13T23:46
в мире
министерство обороны сша
сша
патрик райдер
утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер отказался комментировать утечку секретных материалов, сославшись на проведение уголовного расследования."Идет расследование уголовного дела. По всему, что с этим связано, обращайтесь в минюст и Федеральное бюро расследований", - заявил он журналистам на брифинге.Райдер отметил, что "не собирается обсуждать или подтверждать секретную информацию из-за возможных последствий для национальной безопасности", а также безопасности персонала США и их союзников.
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в мире, министерство обороны сша, сша, патрик райдер, утечка материалов пентагона
В мире, Министерство обороны США, США, Патрик Райдер, Утечка материалов Пентагона
Официальный представитель Пентагона отказался комментировать утечку данных

Официальный представитель Пентагона отказался комментировать утечку секретных материалов

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер отказался комментировать утечку секретных материалов, сославшись на проведение уголовного расследования.
"Идет расследование уголовного дела. По всему, что с этим связано, обращайтесь в минюст и Федеральное бюро расследований", - заявил он журналистам на брифинге.
Райдер отметил, что "не собирается обсуждать или подтверждать секретную информацию из-за возможных последствий для национальной безопасности", а также безопасности персонала США и их союзников.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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В миреМинистерство обороны СШАСШАПатрик РайдерУтечка материалов Пентагона
 
 
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