https://ria.ru/20230413/utechka-1865182887.html
Официальный представитель Пентагона отказался комментировать утечку данных
Официальный представитель Пентагона отказался комментировать утечку данных - РИА Новости, 13.04.2023
Официальный представитель Пентагона отказался комментировать утечку данных
Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер отказался комментировать утечку секретных материалов, сославшись на проведение уголовного... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T21:15
2023-04-13T21:15
2023-04-13T23:46
в мире
министерство обороны сша
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патрик райдер
утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер отказался комментировать утечку секретных материалов, сославшись на проведение уголовного расследования."Идет расследование уголовного дела. По всему, что с этим связано, обращайтесь в минюст и Федеральное бюро расследований", - заявил он журналистам на брифинге.Райдер отметил, что "не собирается обсуждать или подтверждать секретную информацию из-за возможных последствий для национальной безопасности", а также безопасности персонала США и их союзников.
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Официальный представитель Пентагона отказался комментировать утечку данных
Официальный представитель Пентагона отказался комментировать утечку секретных материалов