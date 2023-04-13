https://ria.ru/20230413/utechka-1865182887.html

Официальный представитель Пентагона отказался комментировать утечку данных

Официальный представитель Пентагона отказался комментировать утечку данных - РИА Новости, 13.04.2023

Официальный представитель Пентагона отказался комментировать утечку данных

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер отказался комментировать утечку секретных материалов, сославшись на проведение уголовного... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T21:15

2023-04-13T21:15

2023-04-13T23:46

в мире

министерство обороны сша

сша

патрик райдер

утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер отказался комментировать утечку секретных материалов, сославшись на проведение уголовного расследования."Идет расследование уголовного дела. По всему, что с этим связано, обращайтесь в минюст и Федеральное бюро расследований", - заявил он журналистам на брифинге.Райдер отметил, что "не собирается обсуждать или подтверждать секретную информацию из-за возможных последствий для национальной безопасности", а также безопасности персонала США и их союзников.

https://ria.ru/20230413/obysk-1865182450.html

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в мире, министерство обороны сша, сша, патрик райдер, утечка материалов пентагона