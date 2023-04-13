СМИ: найден первый подозреваемый по делу об утечке документов Пентагона
WSJ: виновником утечки секретных документов Пентагона является член ВВС Нацгвардии США
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Следователи считают, что виновником утечки документов Пентагона мог быть член ВВС Нацгвардии США, сообщила газета The Wall Street Journal.
"Утечка так называемых строго засекреченных документов по Украине и десяткам других тем, вероятно, шла от служащего ВВС Национальной гвардии, который находился в этот момент в Форт-Брэгге", — рассказали изданию американские чиновники на условиях анонимности.
Предположительно, власти уже сегодня задержат первого подозреваемого по этому делу, уточнили источники, им может стать 21-летний Джек Тейшейра. При этом газета The Washington Post утверждает, что молодой человек служит в ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс.
Как сообщила газета The New York Times, Тейшейра управлял игровым чатом под названием Thug Shaker, в котором появились документы американского военного ведомства. В нем находились около 20-30 человек. Пока неизвестно, мог ли военный сам иметь доступ к секретной информации, добавило издание.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.