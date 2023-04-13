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СМИ: найден первый подозреваемый по делу об утечке документов Пентагона - РИА Новости, 13.04.2023
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19:27 13.04.2023 (обновлено: 23:46 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/utechka-1865166609.html
СМИ: найден первый подозреваемый по делу об утечке документов Пентагона
СМИ: найден первый подозреваемый по делу об утечке документов Пентагона - РИА Новости, 13.04.2023
СМИ: найден первый подозреваемый по делу об утечке документов Пентагона
Следователи считают, что виновником утечки документов Пентагона мог быть член ВВС Нацгвардии США, сообщила газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T19:27
2023-04-13T23:46
в мире
министерство обороны сша
сша
северная каролина
украина
сергей рябков
нато
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Следователи считают, что виновником утечки документов Пентагона мог быть член ВВС Нацгвардии США, сообщила газета The Wall Street Journal."Утечка так называемых строго засекреченных документов по Украине и десяткам других тем, вероятно, шла от служащего ВВС Национальной гвардии, который находился в этот момент в Форт-Брэгге", — рассказали изданию американские чиновники на условиях анонимности.Предположительно, власти уже сегодня задержат первого подозреваемого по этому делу, уточнили источники, им может стать 21-летний Джек Тейшейра. При этом газета The Washington Post утверждает, что молодой человек служит в ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс.Как сообщила газета The New York Times, Тейшейра управлял игровым чатом под названием Thug Shaker, в котором появились документы американского военного ведомства. В нем находились около 20-30 человек. Пока неизвестно, мог ли военный сам иметь доступ к секретной информации, добавило издание.Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
https://ria.ru/20230413/utechka-1864944204.html
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сша
северная каролина
украина
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Владимир Лаврентьев
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РИА Новости
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в мире, министерство обороны сша, сша, северная каролина, украина, сергей рябков, нато, массачусетс, утечка материалов пентагона
В мире, Министерство обороны США, США, Северная Каролина, Украина, Сергей Рябков, НАТО, Массачусетс, Утечка материалов Пентагона
СМИ: найден первый подозреваемый по делу об утечке документов Пентагона

WSJ: виновником утечки секретных документов Пентагона является член ВВС Нацгвардии США

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Следователи считают, что виновником утечки документов Пентагона мог быть член ВВС Нацгвардии США, сообщила газета The Wall Street Journal.
"Утечка так называемых строго засекреченных документов по Украине и десяткам других тем, вероятно, шла от служащего ВВС Национальной гвардии, который находился в этот момент в Форт-Брэгге", — рассказали изданию американские чиновники на условиях анонимности.
Предположительно, власти уже сегодня задержат первого подозреваемого по этому делу, уточнили источники, им может стать 21-летний Джек Тейшейра. При этом газета The Washington Post утверждает, что молодой человек служит в ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс.
Как сообщила газета The New York Times, Тейшейра управлял игровым чатом под названием Thug Shaker, в котором появились документы американского военного ведомства. В нем находились около 20-30 человек. Пока неизвестно, мог ли военный сам иметь доступ к секретной информации, добавило издание.
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Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы Соединенных Штатов и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в Сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
В Москве не исключают, что произошел целенаправленный вброс дезинформации. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут против России гибридную войну, в которой могут быть и подобные приемы.
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