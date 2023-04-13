https://ria.ru/20230413/universitet-1865079502.html

Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета - РИА Новости, 13.04.2023

Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Мэр Москвы Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:33

2023-04-13T15:33

2023-04-13T15:33

общество

москва

сергей собянин

первый мгму имени сеченова

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, где рассмотрели концепцию развития университета, сообщили на портале мэра и правительства Москвы. "Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Первый МГМУ). На нем рассмотрели концепцию развития Сеченовского исследовательского университета", - говорится в сообщении. Отмечается, что во вступительном слове мэр подчеркнул актуальность и своевременность разработки концепции развития университета. "Сейчас, когда нас обложили санкциями, очень важно не только искать тактические решения, но и думать о завтрашнем дне. Мы не должны останавливаться в своем развитии. Нужно создавать задел на будущее и быть конкурентоспособными в этом мире", — цитируют Собянина в публикации. Уточняется, что концепция призвана реализовать ключевые задачи государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Речь идет об увеличении доли российских разработок на глобальном рынке, повышении научно-технологического потенциала российских университетов, внедрении инноваций в экономику страны. Добавляется, что в ближайшие годы Первый МГМУ продолжит трансформацию в исследовательский университет мирового уровня — университет наук о жизни. Для этого нужно расширить спектр основных образовательных программ, создать новую линейку программ дополнительного профессионального образования, перейти к обучению в рамках индивидуальных образовательных траекторий. Кроме того, необходимо активнее внедрять научные разработки в клиническую практику и наращивать интенсивность клинических исследований. "Обязательным элементом каждой профессиональной образовательной программы становится исследовательская, инновационная и проектная деятельность. Важную роль будет играть научно-технологический парк биомедицины. В нем сосредоточат разработки новых биомедицинских клеточных продуктов, фармпрепаратов и диагностических тест-систем, поработают над их внедрением в клиническую практику", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20230409/keshbek-1864044459.html

https://ria.ru/20230412/sobyanin-1864657588.html

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общество, москва, сергей собянин, первый мгму имени сеченова