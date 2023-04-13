https://ria.ru/20230413/universitet-1865079502.html
Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета
Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета - РИА Новости, 13.04.2023
Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета
Мэр Москвы Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:33
2023-04-13T15:33
2023-04-13T15:33
общество
москва
сергей собянин
первый мгму имени сеченова
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, где рассмотрели концепцию развития университета, сообщили на портале мэра и правительства Москвы. "Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Первый МГМУ). На нем рассмотрели концепцию развития Сеченовского исследовательского университета", - говорится в сообщении. Отмечается, что во вступительном слове мэр подчеркнул актуальность и своевременность разработки концепции развития университета. "Сейчас, когда нас обложили санкциями, очень важно не только искать тактические решения, но и думать о завтрашнем дне. Мы не должны останавливаться в своем развитии. Нужно создавать задел на будущее и быть конкурентоспособными в этом мире", — цитируют Собянина в публикации. Уточняется, что концепция призвана реализовать ключевые задачи государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Речь идет об увеличении доли российских разработок на глобальном рынке, повышении научно-технологического потенциала российских университетов, внедрении инноваций в экономику страны. Добавляется, что в ближайшие годы Первый МГМУ продолжит трансформацию в исследовательский университет мирового уровня — университет наук о жизни. Для этого нужно расширить спектр основных образовательных программ, создать новую линейку программ дополнительного профессионального образования, перейти к обучению в рамках индивидуальных образовательных траекторий. Кроме того, необходимо активнее внедрять научные разработки в клиническую практику и наращивать интенсивность клинических исследований. "Обязательным элементом каждой профессиональной образовательной программы становится исследовательская, инновационная и проектная деятельность. Важную роль будет играть научно-технологический парк биомедицины. В нем сосредоточат разработки новых биомедицинских клеточных продуктов, фармпрепаратов и диагностических тест-систем, поработают над их внедрением в клиническую практику", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20230409/keshbek-1864044459.html
https://ria.ru/20230412/sobyanin-1864657588.html
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общество, москва, сергей собянин, первый мгму имени сеченова
Общество, Москва, Сергей Собянин, Первый МГМУ имени Сеченова
Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета
Мэр Москвы Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, где рассмотрели концепцию развития университета, сообщили на портале
мэра и правительства Москвы.
"Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Первый МГМУ
). На нем рассмотрели концепцию развития Сеченовского исследовательского университета", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что во вступительном слове мэр подчеркнул актуальность и своевременность разработки концепции развития университета.
"Сейчас, когда нас обложили санкциями, очень важно не только искать тактические решения, но и думать о завтрашнем дне. Мы не должны останавливаться в своем развитии. Нужно создавать задел на будущее и быть конкурентоспособными в этом мире", — цитируют Собянина в публикации.
Уточняется, что концепция призвана реализовать ключевые задачи государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Речь идет об увеличении доли российских разработок на глобальном рынке, повышении научно-технологического потенциала российских университетов, внедрении инноваций в экономику страны.
Добавляется, что в ближайшие годы Первый МГМУ продолжит трансформацию в исследовательский университет мирового уровня — университет наук о жизни. Для этого нужно расширить спектр основных образовательных программ, создать новую линейку программ дополнительного профессионального образования, перейти к обучению в рамках индивидуальных образовательных траекторий. Кроме того, необходимо активнее внедрять научные разработки в клиническую практику и наращивать интенсивность клинических исследований.
"Обязательным элементом каждой профессиональной образовательной программы становится исследовательская, инновационная и проектная деятельность. Важную роль будет играть научно-технологический парк биомедицины. В нем сосредоточат разработки новых биомедицинских клеточных продуктов, фармпрепаратов и диагностических тест-систем, поработают над их внедрением в клиническую практику", - говорится в публикации.
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