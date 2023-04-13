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Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета - РИА Новости, 13.04.2023
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15:33 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/universitet-1865079502.html
Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета
Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета - РИА Новости, 13.04.2023
Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета
Мэр Москвы Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:33
2023-04-13T15:33
общество
москва
сергей собянин
первый мгму имени сеченова
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, где рассмотрели концепцию развития университета, сообщили на портале мэра и правительства Москвы. "Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Первый МГМУ). На нем рассмотрели концепцию развития Сеченовского исследовательского университета", - говорится в сообщении. Отмечается, что во вступительном слове мэр подчеркнул актуальность и своевременность разработки концепции развития университета. "Сейчас, когда нас обложили санкциями, очень важно не только искать тактические решения, но и думать о завтрашнем дне. Мы не должны останавливаться в своем развитии. Нужно создавать задел на будущее и быть конкурентоспособными в этом мире", — цитируют Собянина в публикации. Уточняется, что концепция призвана реализовать ключевые задачи государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Речь идет об увеличении доли российских разработок на глобальном рынке, повышении научно-технологического потенциала российских университетов, внедрении инноваций в экономику страны. Добавляется, что в ближайшие годы Первый МГМУ продолжит трансформацию в исследовательский университет мирового уровня — университет наук о жизни. Для этого нужно расширить спектр основных образовательных программ, создать новую линейку программ дополнительного профессионального образования, перейти к обучению в рамках индивидуальных образовательных траекторий. Кроме того, необходимо активнее внедрять научные разработки в клиническую практику и наращивать интенсивность клинических исследований. "Обязательным элементом каждой профессиональной образовательной программы становится исследовательская, инновационная и проектная деятельность. Важную роль будет играть научно-технологический парк биомедицины. В нем сосредоточат разработки новых биомедицинских клеточных продуктов, фармпрепаратов и диагностических тест-систем, поработают над их внедрением в клиническую практику", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20230409/keshbek-1864044459.html
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общество, москва, сергей собянин, первый мгму имени сеченова
Общество, Москва, Сергей Собянин, Первый МГМУ имени Сеченова
Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Мэр Москвы Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek / Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия
Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
CC BY-SA 3.0 / Petr Adam Dohnálek /
Первый московский государственный медицинский университет, Москва, Россия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, где рассмотрели концепцию развития университета, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.
"Сергей Собянин провел совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Первый МГМУ). На нем рассмотрели концепцию развития Сеченовского исследовательского университета", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что во вступительном слове мэр подчеркнул актуальность и своевременность разработки концепции развития университета.
"Сейчас, когда нас обложили санкциями, очень важно не только искать тактические решения, но и думать о завтрашнем дне. Мы не должны останавливаться в своем развитии. Нужно создавать задел на будущее и быть конкурентоспособными в этом мире", — цитируют Собянина в публикации.
Уточняется, что концепция призвана реализовать ключевые задачи государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Речь идет об увеличении доли российских разработок на глобальном рынке, повышении научно-технологического потенциала российских университетов, внедрении инноваций в экономику страны.
Добавляется, что в ближайшие годы Первый МГМУ продолжит трансформацию в исследовательский университет мирового уровня — университет наук о жизни. Для этого нужно расширить спектр основных образовательных программ, создать новую линейку программ дополнительного профессионального образования, перейти к обучению в рамках индивидуальных образовательных траекторий. Кроме того, необходимо активнее внедрять научные разработки в клиническую практику и наращивать интенсивность клинических исследований.
"Обязательным элементом каждой профессиональной образовательной программы становится исследовательская, инновационная и проектная деятельность. Важную роль будет играть научно-технологический парк биомедицины. В нем сосредоточат разработки новых биомедицинских клеточных продуктов, фармпрепаратов и диагностических тест-систем, поработают над их внедрением в клиническую практику", - говорится в публикации.
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