https://ria.ru/20230413/unichtozhenie-1865082162.html

Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов Украины одним попаданием

Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов Украины одним попаданием - РИА Новости, 13.04.2023

Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов Украины одним попаданием

Министерство обороны показало видео уничтожения склада боеприпасов украинских войск с помощью высокоточного боеприпаса. Запись опубликована в Telegram-канале... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T15:37

2023-04-13T15:37

2023-04-13T17:27

специальная военная операция на украине

украина

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

константиновка

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министерство обороны показало видео уничтожения склада боеприпасов украинских войск с помощью высокоточного боеприпаса. Запись опубликована в Telegram-канале ведомства."По вскрытому операторами БПЛА складу боеприпасов ВСУ был нанесен удар высокоточным боеприпасом. Точное попадание привело к детонации хранившихся снарядов и реактивных боеприпасов к системам залпового огня, полностью уничтожив склад", — говорится в комментарии к ролику.На кадрах видно, как горит украинский арсенал после попадания боеприпаса, затем происходит его детонация — в воздух выбрасывается столб черного дыма и огня. В конце минувшей недели Минобороны сообщило об уничтожении российскими военными трех складов со снарядами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка в ДНР, Берислав в Херсонской области и Орехов в Запорожской области. В понедельник российские войска также поразили склад боеприпасов 66-й украинской механизированной бригады.

https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, константиновка, донецкая народная республика