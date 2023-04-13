https://ria.ru/20230413/unichtozhenie-1865082162.html
Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов Украины одним попаданием
Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов Украины одним попаданием - РИА Новости, 13.04.2023
Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов Украины одним попаданием
Министерство обороны показало видео уничтожения склада боеприпасов украинских войск с помощью высокоточного боеприпаса. Запись опубликована в Telegram-канале... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:37
2023-04-13T15:37
2023-04-13T17:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
константиновка
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министерство обороны показало видео уничтожения склада боеприпасов украинских войск с помощью высокоточного боеприпаса. Запись опубликована в Telegram-канале ведомства."По вскрытому операторами БПЛА складу боеприпасов ВСУ был нанесен удар высокоточным боеприпасом. Точное попадание привело к детонации хранившихся снарядов и реактивных боеприпасов к системам залпового огня, полностью уничтожив склад", — говорится в комментарии к ролику.На кадрах видно, как горит украинский арсенал после попадания боеприпаса, затем происходит его детонация — в воздух выбрасывается столб черного дыма и огня. В конце минувшей недели Минобороны сообщило об уничтожении российскими военными трех складов со снарядами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка в ДНР, Берислав в Херсонской области и Орехов в Запорожской области. В понедельник российские войска также поразили склад боеприпасов 66-й украинской механизированной бригады.
https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html
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Уничтожение склада боеприпасов ВСУ
Уничтожение склада боеприпасов ВСУ
2023-04-13T15:37
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов Украины одним попаданием
Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ с помощью высокоточного боеприпаса