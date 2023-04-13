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Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов Украины одним попаданием - РИА Новости, 13.04.2023
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15:37 13.04.2023 (обновлено: 17:27 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/unichtozhenie-1865082162.html
Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов Украины одним попаданием
Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов Украины одним попаданием - РИА Новости, 13.04.2023
Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов Украины одним попаданием
Министерство обороны показало видео уничтожения склада боеприпасов украинских войск с помощью высокоточного боеприпаса. Запись опубликована в Telegram-канале... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:37
2023-04-13T17:27
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
константиновка
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министерство обороны показало видео уничтожения склада боеприпасов украинских войск с помощью высокоточного боеприпаса. Запись опубликована в Telegram-канале ведомства."По вскрытому операторами БПЛА складу боеприпасов ВСУ был нанесен удар высокоточным боеприпасом. Точное попадание привело к детонации хранившихся снарядов и реактивных боеприпасов к системам залпового огня, полностью уничтожив склад", — говорится в комментарии к ролику.На кадрах видно, как горит украинский арсенал после попадания боеприпаса, затем происходит его детонация — в воздух выбрасывается столб черного дыма и огня. В конце минувшей недели Минобороны сообщило об уничтожении российскими военными трех складов со снарядами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка в ДНР, Берислав в Херсонской области и Орехов в Запорожской области. В понедельник российские войска также поразили склад боеприпасов 66-й украинской механизированной бригады.
https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html
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константиновка
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Уничтожение склада боеприпасов ВСУ
Уничтожение склада боеприпасов ВСУ
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украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, константиновка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика
Минобороны показало уничтожение склада боеприпасов Украины одним попаданием

Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ с помощью высокоточного боеприпаса

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министерство обороны показало видео уничтожения склада боеприпасов украинских войск с помощью высокоточного боеприпаса. Запись опубликована в Telegram-канале ведомства.
"По вскрытому операторами БПЛА складу боеприпасов ВСУ был нанесен удар высокоточным боеприпасом. Точное попадание привело к детонации хранившихся снарядов и реактивных боеприпасов к системам залпового огня, полностью уничтожив склад", — говорится в комментарии к ролику.
На кадрах видно, как горит украинский арсенал после попадания боеприпаса, затем происходит его детонация — в воздух выбрасывается столб черного дыма и огня.
В конце минувшей недели Минобороны сообщило об уничтожении российскими военными трех складов со снарядами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка в ДНР, Берислав в Херсонской области и Орехов в Запорожской области. В понедельник российские войска также поразили склад боеприпасов 66-й украинской механизированной бригады.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная Республика
 
 
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