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В Дагестане будут судить риелтора за убийство клиентки - РИА Новости, 13.04.2023
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15:05 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/ubiystvo-1865070965.html
В Дагестане будут судить риелтора за убийство клиентки
В Дагестане будут судить риелтора за убийство клиентки - РИА Новости, 13.04.2023
В Дагестане будут судить риелтора за убийство клиентки
Риелтор предстанет перед судом в Дагестане по обвинению в убийстве клиентки и краже ее денег, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T15:05
2023-04-13T15:05
происшествия
махачкала
россия
жилье
карабудахкентский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Риелтор предстанет перед судом в Дагестане по обвинению в убийстве клиентки и краже ее денег, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК России по республике. "Завершено расследование уголовного дела в отношении риелтора, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 ("Убийство"), п. "в" ч. 3 ст. 158 ("Кража") и ч. 1 ст. 167 ("Умышленное уничтожение имущества") УК РФ"… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу" – говорится в сообщении. По версии следствия, в мае 2022 года 48-летняя жительница Махачкалы заключила соглашение с 24-летним риелтором о продаже ее квартиры за миллион рублей. За оказанную услугу женщина пообещала вознаграждение в 40 тысяч рублей. Реализовав квартиру, мужчина передал ей первую часть суммы – 600 тысяч рублей. Получив от покупателя оставшиеся 440 тысяч рублей, риелтор захотел завладеть этими деньгами. Пятого июня обвиняемый на своем автомобиле вывез женщину на территорию Карабудахкентского района Дагестана, где задушил ее и похитил деньги. Чтобы скрыть следы преступления, он уничтожил мобильный телефон потерпевшей, добавляет СУСК.
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махачкала
россия
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происшествия, махачкала, россия, жилье, карабудахкентский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Жилье, Карабудахкентский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане будут судить риелтора за убийство клиентки

В Дагестане будут судить риелтора за убийство клиентки и кражу ее денег

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоказ квартиры
Показ квартиры - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МАХАЧКАЛА, 13 апр - РИА Новости. Риелтор предстанет перед судом в Дагестане по обвинению в убийстве клиентки и краже ее денег, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении риелтора, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 ("Убийство"), п. "в" ч. 3 ст. 158 ("Кража") и ч. 1 ст. 167 ("Умышленное уничтожение имущества") УК РФ"… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу" – говорится в сообщении.
По версии следствия, в мае 2022 года 48-летняя жительница Махачкалы заключила соглашение с 24-летним риелтором о продаже ее квартиры за миллион рублей. За оказанную услугу женщина пообещала вознаграждение в 40 тысяч рублей. Реализовав квартиру, мужчина передал ей первую часть суммы – 600 тысяч рублей. Получив от покупателя оставшиеся 440 тысяч рублей, риелтор захотел завладеть этими деньгами. Пятого июня обвиняемый на своем автомобиле вывез женщину на территорию Карабудахкентского района Дагестана, где задушил ее и похитил деньги. Чтобы скрыть следы преступления, он уничтожил мобильный телефон потерпевшей, добавляет СУСК.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Во Владивостоке "черного" риелтора будут судить за убийство
13 февраля, 05:25
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияЖильеКарабудахкентский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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