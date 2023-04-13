https://ria.ru/20230413/trump-1865147839.html

Трамп прибыл к прокурору для дачи показаний по гражданскому иску

Трамп прибыл к прокурору для дачи показаний по гражданскому иску - РИА Новости, 13.04.2023

Трамп прибыл к прокурору для дачи показаний по гражданскому иску

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в офис прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, где, как ожидается, даст показания по гражданскому иску генпрокурора на... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:18

2023-04-13T18:18

2023-04-13T18:18

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НЬЮ-ЙОРК, 13 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в офис прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, где, как ожидается, даст показания по гражданскому иску генпрокурора на 250 миллионов долларов, передает телеканал MSNBC. "Бывший президент Трамп прибыл в офис генерального прокурора Нью-Йорка, чтобы дать показания по ее гражданскому иску на 250 миллионов долларов по обвинению в мошенничестве", - сообщает телеканал. Генпрокурор Джеймс в сентябре 2022 года подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Тогда Джеймс заявила, что ответчики, включая бывшего президента США, нарушили законы нескольких штатов, в том числе подделывали документы, предоставляли неверные финансовые отчеты, участвовали в страховом мошенничестве, под меньший процент брали залоги и платили меньше налогов. Согласно иску, такие акты мошенничества и предоставление ложных сведений "значительно сильно увеличили личный капитал Трампа". Ожидается, что Трамп будет ссылаться на Пятую поправку к конституции США (предполагающую, что никого не должны принуждать свидетельствовать против себя) и откажется отвечать на вопросы, как он и поступил, когда его в первый раз допрашивали по этому делу в прошлом году, сообщило издание New York Post со ссылкой на источники из нескольких ведомств. Ранее в Нью-Йорке Трампу предъявили 34 обвинения по другому делу. Его обвинили в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхеттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия. Во вторник, отвечая на вопрос о том, может ли что-либо заставить выйти Трампа из предвыборной гонки, в том числе в случае признания его виновным, он заявил, что будет баллотироваться на пост президента и участвовать в выборах. Трамп фигурирует еще в ряде дел. Расследуется возможная причастность Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, вопрос о подсчете голосов на выборах в 2020 году в штате Джорджия и законность хранения экс-президентом секретных правительственных документов в частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), манхэттен, дональд трамп, арест трампа