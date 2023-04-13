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Российские военные уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР
Российские военные уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР - РИА Новости, 13.04.2023
Российские военные уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР
Российские военные уничтожили склад с украинскими боеприпасами в ЛНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:30
2023-04-13T14:30
2023-04-13T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские военные уничтожили склад с украинскими боеприпасами в ЛНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ", - уточнили в министерстве.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР
ВС России уничтожили склад с боеприпасами украинской 66-й мехбригады у Невского в ЛНР