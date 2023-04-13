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Российские военные уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 13.04.2023 (обновлено: 14:32 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/spetsoperatsiya-1865055849.html
Российские военные уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР
Российские военные уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР - РИА Новости, 13.04.2023
Российские военные уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР
Российские военные уничтожили склад с украинскими боеприпасами в ЛНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:30
2023-04-13T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские военные уничтожили склад с украинскими боеприпасами в ЛНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ", - уточнили в министерстве.
луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили украинский склад с боеприпасами в ЛНР

ВС России уничтожили склад с боеприпасами украинской 66-й мехбригады у Невского в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне спецоперации
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Российские военные уничтожили склад с украинскими боеприпасами в ЛНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ", - уточнили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 апреля, 15:37
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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