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Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере - РИА Новости, 13.04.2023
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Союзное государство
 
12:40 13.04.2023
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Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере
Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере - РИА Новости, 13.04.2023
Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с РФ в промышленной сфере. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T12:40
2023-04-13T12:40
союзное государство
экономика
технологии
россия
белоруссия
москва
рустам минниханов
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с РФ в промышленной сфере. "Мы делаем большую ставку в сотрудничестве с Россией на промышленную сферу. Поэтому мы с президентом России в очередной раз уделили особое внимание в двусторонних переговорах на заседании ВГС на прошлой неделе в Москве именно этому направлению", - сказал он на встрече с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в четверг в Минске. По словам Лукашенко, созданное общество с ограниченной ответственностью "МТЗ-Татарстан" является своего рода хабом по реализации продукции многих производителей. "Другой пример - Минский моторный завод, который совместно с вашим холдингом создает совместные газовые двигатели. Неплохо было бы, если бы вы нам помогли ускорить их сертификацию и запуск серийного производства. Знаю, что между белорусским минпромом и "Камазом" достигнуты договоренности об углублении кооперации по производству различных автокомпонентов, узлов, агрегатов, микроэлектроники. Надо быстрее просто это делать, надо ускоряться, время нас заставляет ускоряться", - сказал Лукашенко. Видео встречи Лукашенко с Миннихановым размещено в близком к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канале "Пул первого".
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экономика, технологии, россия, белоруссия, москва, рустам минниханов, александр лукашенко
Союзное государство, Экономика, Технологии, Россия, Белоруссия, Москва, Рустам Минниханов, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере

Глава Белоруссии Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с РФ в промышленной сфере.
"Мы делаем большую ставку в сотрудничестве с Россией на промышленную сферу. Поэтому мы с президентом России в очередной раз уделили особое внимание в двусторонних переговорах на заседании ВГС на прошлой неделе в Москве именно этому направлению", - сказал он на встрече с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в четверг в Минске.
По словам Лукашенко, созданное общество с ограниченной ответственностью "МТЗ-Татарстан" является своего рода хабом по реализации продукции многих производителей.
"Другой пример - Минский моторный завод, который совместно с вашим холдингом создает совместные газовые двигатели. Неплохо было бы, если бы вы нам помогли ускорить их сертификацию и запуск серийного производства. Знаю, что между белорусским минпромом и "Камазом" достигнуты договоренности об углублении кооперации по производству различных автокомпонентов, узлов, агрегатов, микроэлектроники. Надо быстрее просто это делать, надо ускоряться, время нас заставляет ускоряться", - сказал Лукашенко. Видео встречи Лукашенко с Миннихановым размещено в близком к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канале "Пул первого".
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
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Союзное государствоЭкономикаТехнологииРоссияБелоруссияМоскваРустам МиннихановАлександр Лукашенко
 
 
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