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Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере

Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере - РИА Новости, 13.04.2023

Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с РФ в промышленной сфере. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T12:40

2023-04-13T12:40

2023-04-13T12:40

союзное государство

экономика

технологии

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белоруссия

москва

рустам минниханов

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с РФ в промышленной сфере. "Мы делаем большую ставку в сотрудничестве с Россией на промышленную сферу. Поэтому мы с президентом России в очередной раз уделили особое внимание в двусторонних переговорах на заседании ВГС на прошлой неделе в Москве именно этому направлению", - сказал он на встрече с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в четверг в Минске. По словам Лукашенко, созданное общество с ограниченной ответственностью "МТЗ-Татарстан" является своего рода хабом по реализации продукции многих производителей. "Другой пример - Минский моторный завод, который совместно с вашим холдингом создает совместные газовые двигатели. Неплохо было бы, если бы вы нам помогли ускорить их сертификацию и запуск серийного производства. Знаю, что между белорусским минпромом и "Камазом" достигнуты договоренности об углублении кооперации по производству различных автокомпонентов, узлов, агрегатов, микроэлектроники. Надо быстрее просто это делать, надо ускоряться, время нас заставляет ускоряться", - сказал Лукашенко. Видео встречи Лукашенко с Миннихановым размещено в близком к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канале "Пул первого".

https://ria.ru/20230406/sg-1863502822.html

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экономика, технологии, россия, белоруссия, москва, рустам минниханов, александр лукашенко