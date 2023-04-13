https://ria.ru/20230413/snaryady-1864962741.html

Сеул не даст снаряды Киеву без гарантий Байдена, заявил Моравецкий

Сеул не даст снаряды Киеву без гарантий Байдена, заявил Моравецкий - РИА Новости, 13.04.2023

Сеул не даст снаряды Киеву без гарантий Байдена, заявил Моравецкий

Только прямое вмешательство президента США Джо Байдена может привести к соглашению с Южной Кореей о предоставлении Украине артиллерийских снарядов, заявил в... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T09:20

2023-04-13T09:20

2023-04-13T09:20

в мире

россия

южная корея

джо байден

матеуш моравецкий

сергей лавров

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Только прямое вмешательство президента США Джо Байдена может привести к соглашению с Южной Кореей о предоставлении Украине артиллерийских снарядов, заявил в интервью New York Times премьер Польши Матеуш Моравецкий. "Мы говорили с Южной Кореей об этом, о доставке оружия и боеприпасов... Но я не думаю, что это будет возможно без вмешательства Соединенных Штатов", - заявил Моравецкий, отметив, что Сеул "боится реакции России и Китая". Как отмечает газета, в просочившихся в сеть якобы секретных документах Пентагона, говорится, что Польша может сыграть роль в переброске артиллерийских снарядов из Южной Кореи на Украину. Однако в сообщениях указывалось, что южнокорейские официальные лица не хотели предоставлять боеприпасы, опасаясь, что это может нарушить правила их страны, запрещающие оказание смертоносной помощи сторонам военного конфликта. По словам Моравецкого, для того, чтобы добиться помощи от Южной Кореи, от Вашингтона потребуется заверить Сеул в том, что он продолжит его поддерживать перед лицом любого ответа со стороны Китая и России. Он также отметил, что сама Польша никогда не передаст южнокорейское оружие, не договорившись с Сеулом. "Я был бы очень рад, если бы Байден вмешался... Потому что без вмешательства Соединенных Штатов и <...> какой-то гарантии безопасности, которую президент Байден мог бы дать Южной Корее, я не думаю, что это произойдет", - добавил польский премьер. Ранее Моравецкий заявил журналистам по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе в марте, что Европейский союз будет пытаться закупить в Южной Корее артиллерийские боеприпасы для Украины. Появившиеся ранее в соцсетях секретные документы Пентагона показали, что южнокорейские чиновники беспокоились по поводу давления со стороны Вашингтона касательно военной помощи Украине, а также возможности перепродажи Киеву поставляемых Сеулом в США артиллерийских снарядов. Согласно опубликованным документам, тогдашний секретарь по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство "погрязло в опасениях, что США не будут конечным пользователем" снарядов. Южнокорейский офис президента назвал большинство слитых в сеть документов подделкой и заявил, что к инциденту причастна третья сторона, а также подтвердил, что не сомневается в США как в союзнике. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230329/ucheniya-1861659831.html

https://ria.ru/20230411/proslushka-1864517678.html

https://ria.ru/20230411/kndr-1864387018.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, южная корея, джо байден, матеуш моравецкий, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, украина