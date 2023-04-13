https://ria.ru/20230413/siriya-1865190121.html

В Сирии террористы совершили два обстрела в зоне деэскалации

В Сирии террористы совершили два обстрела в зоне деэскалации - РИА Новости, 13.04.2023

В Сирии террористы совершили два обстрела в зоне деэскалации

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T22:28

2023-04-13T22:28

2023-04-13T22:34

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, ранен один сирийских военный, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. Он добавил, что в результате артиллерийского обстрела по позициям правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Кафер-Рума провинции Идлиб, ранен один сирийский военнослужащий.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

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в мире, сирия, россия, идлиб (мухафаза)