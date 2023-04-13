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В Сирии террористы совершили два обстрела в зоне деэскалации - РИА Новости, 13.04.2023
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:28 13.04.2023 (обновлено: 22:34 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/siriya-1865190121.html
В Сирии террористы совершили два обстрела в зоне деэскалации
В Сирии террористы совершили два обстрела в зоне деэскалации - РИА Новости, 13.04.2023
В Сирии террористы совершили два обстрела в зоне деэскалации
Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T22:28
2023-04-13T22:34
война в сирии
в мире
сирия
россия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, ранен один сирийских военный, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. Он добавил, что в результате артиллерийского обстрела по позициям правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Кафер-Рума провинции Идлиб, ранен один сирийский военнослужащий.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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в мире, сирия, россия, идлиб (мухафаза)
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Идлиб (мухафаза)
В Сирии террористы совершили два обстрела в зоне деэскалации

В зоне деэскалации в Сирии боевики совершили два обстрела, ранен сирийский военный

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСирийский военный на линии обороны
Сирийский военный на линии обороны - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийский военный на линии обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, ранен один сирийских военный, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
«

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций правительственных сил со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана"*, - сказал Гуринов.

Он добавил, что в результате артиллерийского обстрела по позициям правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Кафер-Рума провинции Идлиб, ранен один сирийский военнослужащий.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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