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В Сирии террористы совершили два обстрела в зоне деэскалации
В Сирии террористы совершили два обстрела в зоне деэскалации - РИА Новости, 13.04.2023
В Сирии террористы совершили два обстрела в зоне деэскалации
Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T22:28
2023-04-13T22:28
2023-04-13T22:34
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили два обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, ранен один сирийских военный, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. Он добавил, что в результате артиллерийского обстрела по позициям правительственных сил, расположенным в районе населенного пункта Кафер-Рума провинции Идлиб, ранен один сирийский военнослужащий.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html
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в мире, сирия, россия, идлиб (мухафаза)
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Идлиб (мухафаза)
В Сирии террористы совершили два обстрела в зоне деэскалации
В зоне деэскалации в Сирии боевики совершили два обстрела, ранен сирийский военный