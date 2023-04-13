https://ria.ru/20230413/shufutinskiy-1864457774.html

Биография Михаила Шуфутинского

Биография Михаила Шуфутинского - РИА Новости, 13.04.2023

Биография Михаила Шуфутинского

Российский эстрадный певец Михаил Захарович Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T01:51

2023-04-13T01:51

2023-04-13T01:51

справки

михаил шуфутинский

москва

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олег митяев

москонцерт

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Российский эстрадный певец Михаил Захарович Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве.Учился в музыкальной школе по классу баяна. Играл в школьном эстрадном оркестре. С 15 лет, увлекшись джазом, выступал в московских кафе в составе различных ансамблей.Позже поступил в Московское музыкальное училище имени Михаила Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт), который окончил по специальности дирижер, хормейстер, преподаватель музыки и пения. Одновременно с учебой он продолжал работать музыкантом в ресторанах.Получив диплом и отказавшись ехать по распределению в один из провинциальных театров, Шуфутинский вместе с музыкантами своего оркестра отправился на заработки в Магадан. Там он играл в ресторане "Северный". Именно здесь Михаил взял на себя часть вокальной нагрузки ансамбля и понемногу начал петь.В 1975 году Шуфутинский вернулся в Москву и некоторое время проработал в "Москонцерте" с вокальным квартетом "Аккорд".Затем стал руководителем ВИА "Лейся, песня". Записав несколько песен, ставших всенародными хитами ("Прощай, от всех вокзалов поезда", "Кто тебе сказал", "Где же ты была" и другие), ансамбль стал очень популярным в СССР. В 1978 году коллектив занял первое место на Всероссийском конкурсе исполнителей эстрадной песни в Сочи. В 1981 году певец переехал в США. В качестве аккомпаниатора выступал с певицей Ниной Бродской. В составе разных ансамблей играл в иммигрантских ресторанах, затем создал свой собственный оркестр "Атаман".Михаил Шуфутинский также занимался продюсированием. Он стал продюсером двух сольных альбомов бывшего солистка ВИА "Самоцветы" Анатолия Могилевского ("У нас в Одессе это не едят" и "Я Вас люблю, мадам"), первого альбома Любови Успенской ("Любимый") и др.Записав несколько своих сольных альбомов ("Побег", "Гулливер", "Атаман", "Амнистия"), Шуфутинский получил контракт в Лос-Анджелесе, куда переехал в 1986 году вместе со своим оркестром. Выступал в ресторанах.В 1990 году певец впервые после эмиграции приехал в СССР. За три месяца гастролей Шуфутинский дал 75 сольных концертов.В 1992 году Михаил Шуфутинский вернулся в Москву.С середины 1990-х годов музыкант активно гастролировал и выпускал компакт-диски.В репертуар Михаила Шуфутинского входят песни таких авторов, как Олег Митяев, Александр Розенбаум, Олег Газманов и многих других. Дискография певца включает около 30 сольных альбомов и массу сборников, среди которых "Киса, киса" (1993), "Гуляй, душа" (1994), "Ну и ради Бога" (1999), "Я родился в Москве" (2001), "Пополам" (2004), "Соло" (2005), "Москва – Владивосток" (2007), "Брато" (2009), Love Story (2013), "Я просто медленно люблю" (2016), "Ты моя жизнь" (2020). Автор книги "И вот стою я у черты..." (1997). Снялся в эпизодической роли в фильме режиссера Пола Мазурски "Москва на Гудзоне" (США, 1984). Шуфутинский – заслуженный артист РФ (2013). Лауреат российской музыкальной премии "Шансон года" (2002-2023). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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