https://ria.ru/20230413/shufutinskiy-1864457774.html
Биография Михаила Шуфутинского
Биография Михаила Шуфутинского - РИА Новости, 13.04.2023
Биография Михаила Шуфутинского
Российский эстрадный певец Михаил Захарович Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве. РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T01:51
2023-04-13T01:51
2023-04-13T01:51
справки
михаил шуфутинский
москва
ссср
сша
любовь успенская
олег митяев
москонцерт
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Российский эстрадный певец Михаил Захарович Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве.Учился в музыкальной школе по классу баяна. Играл в школьном эстрадном оркестре. С 15 лет, увлекшись джазом, выступал в московских кафе в составе различных ансамблей.Позже поступил в Московское музыкальное училище имени Михаила Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт), который окончил по специальности дирижер, хормейстер, преподаватель музыки и пения. Одновременно с учебой он продолжал работать музыкантом в ресторанах.Получив диплом и отказавшись ехать по распределению в один из провинциальных театров, Шуфутинский вместе с музыкантами своего оркестра отправился на заработки в Магадан. Там он играл в ресторане "Северный". Именно здесь Михаил взял на себя часть вокальной нагрузки ансамбля и понемногу начал петь.В 1975 году Шуфутинский вернулся в Москву и некоторое время проработал в "Москонцерте" с вокальным квартетом "Аккорд".Затем стал руководителем ВИА "Лейся, песня". Записав несколько песен, ставших всенародными хитами ("Прощай, от всех вокзалов поезда", "Кто тебе сказал", "Где же ты была" и другие), ансамбль стал очень популярным в СССР. В 1978 году коллектив занял первое место на Всероссийском конкурсе исполнителей эстрадной песни в Сочи. В 1981 году певец переехал в США. В качестве аккомпаниатора выступал с певицей Ниной Бродской. В составе разных ансамблей играл в иммигрантских ресторанах, затем создал свой собственный оркестр "Атаман".Михаил Шуфутинский также занимался продюсированием. Он стал продюсером двух сольных альбомов бывшего солистка ВИА "Самоцветы" Анатолия Могилевского ("У нас в Одессе это не едят" и "Я Вас люблю, мадам"), первого альбома Любови Успенской ("Любимый") и др.Записав несколько своих сольных альбомов ("Побег", "Гулливер", "Атаман", "Амнистия"), Шуфутинский получил контракт в Лос-Анджелесе, куда переехал в 1986 году вместе со своим оркестром. Выступал в ресторанах.В 1990 году певец впервые после эмиграции приехал в СССР. За три месяца гастролей Шуфутинский дал 75 сольных концертов.В 1992 году Михаил Шуфутинский вернулся в Москву.С середины 1990-х годов музыкант активно гастролировал и выпускал компакт-диски.В репертуар Михаила Шуфутинского входят песни таких авторов, как Олег Митяев, Александр Розенбаум, Олег Газманов и многих других. Дискография певца включает около 30 сольных альбомов и массу сборников, среди которых "Киса, киса" (1993), "Гуляй, душа" (1994), "Ну и ради Бога" (1999), "Я родился в Москве" (2001), "Пополам" (2004), "Соло" (2005), "Москва – Владивосток" (2007), "Брато" (2009), Love Story (2013), "Я просто медленно люблю" (2016), "Ты моя жизнь" (2020). Автор книги "И вот стою я у черты..." (1997). Снялся в эпизодической роли в фильме режиссера Пола Мазурски "Москва на Гудзоне" (США, 1984). Шуфутинский – заслуженный артист РФ (2013). Лауреат российской музыкальной премии "Шансон года" (2002-2023). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, михаил шуфутинский, москва, ссср, сша, любовь успенская, олег митяев, москонцерт, виа "самоцветы", культура
Справки, Михаил Шуфутинский, Москва, СССР, США, Любовь Успенская, Олег Митяев, Москонцерт, ВИА "Самоцветы", Культура
Российский эстрадный певец Михаил Захарович Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве.
Учился в музыкальной школе по классу баяна. Играл в школьном эстрадном оркестре. С 15 лет, увлекшись джазом, выступал в московских кафе в составе различных ансамблей.
Позже поступил в Московское музыкальное училище имени Михаила Ипполитова-Иванова (ныне Государственный музыкально-педагогический институт), который окончил по специальности дирижер, хормейстер, преподаватель музыки и пения. Одновременно с учебой он продолжал работать музыкантом в ресторанах.
Получив диплом и отказавшись ехать по распределению в один из провинциальных театров, Шуфутинский вместе с музыкантами своего оркестра отправился на заработки в Магадан. Там он играл в ресторане "Северный". Именно здесь Михаил взял на себя часть вокальной нагрузки ансамбля и понемногу начал петь.
В 1975 году Шуфутинский вернулся в Москву и некоторое время проработал в "Москонцерте" с вокальным квартетом "Аккорд".
Затем стал руководителем ВИА "Лейся, песня"
. Записав несколько песен, ставших всенародными хитами ("Прощай, от всех вокзалов поезда", "Кто тебе сказал", "Где же ты была" и другие), ансамбль стал очень популярным в СССР. В 1978 году
коллектив занял первое место на Всероссийском конкурсе исполнителей эстрадной песни в Сочи.
В 1981 году певец переехал в США. В качестве аккомпаниатора выступал с певицей Ниной Бродской. В составе разных ансамблей играл в иммигрантских ресторанах, затем создал свой собственный оркестр "Атаман".
Михаил Шуфутинский также занимался продюсированием
. Он стал продюсером двух сольных альбомов бывшего солистка ВИА "Самоцветы" Анатолия Могилевского ("У нас в Одессе это не едят" и "Я Вас люблю, мадам"), первого альбома Любови Успенской ("Любимый") и др.
Записав несколько своих сольных альбомов ("Побег", "Гулливер", "Атаман", "Амнистия"), Шуфутинский получил контракт в Лос-Анджелесе, куда переехал в 1986 году вместе со своим оркестром. Выступал в ресторанах.
В 1990 году певец впервые после эмиграции приехал в СССР. За три месяца гастролей Шуфутинский дал 75 сольных концертов.
В 1992 году Михаил Шуфутинский вернулся в Москву.
С середины 1990-х годов музыкант активно гастролировал и выпускал компакт-диски.
В репертуар Михаила Шуфутинского входят песни таких авторов
, как Олег Митяев, Александр Розенбаум, Олег Газманов и многих других.
Дискография певца включает около 30 сольных альбомов
и массу сборников, среди которых "Киса, киса" (1993), "Гуляй, душа" (1994), "Ну и ради Бога" (1999), "Я родился в Москве" (2001), "Пополам" (2004), "Соло" (2005), "Москва – Владивосток" (2007), "Брато" (2009), Love Story (2013), "Я просто медленно люблю" (2016), "Ты моя жизнь" (2020).
Автор книги "И вот стою я у черты..." (1997
).
Снялся в эпизодической роли
в фильме режиссера Пола Мазурски "Москва на Гудзоне" (США, 1984).
Шуфутинский – заслуженный артист РФ (2013
).
Лауреат российской музыкальной премии "Шансон года" (2002-2023
).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников