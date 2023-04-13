https://ria.ru/20230413/serbiya-1865116570.html
Президент Сербии озвучил новые требования к Приштине
Президент Сербии озвучил новые требования к Приштине - РИА Новости, 13.04.2023
Президент Сербии озвучил новые требования к Приштине
Власти Сербии требуют от Приштины сформировать Сообщество сербских общин (ССО) в Косово и вывести спецподразделения косовоалбанской полиции с севера края,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T17:15
2023-04-13T17:15
2023-04-13T18:08
в мире
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приштина
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БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Власти Сербии требуют от Приштины сформировать Сообщество сербских общин (ССО) в Косово и вывести спецподразделения косовоалбанской полиции с севера края, заявил сербский президент Александр Вучич. Президент Сербии в четверг встретился с представителями косовских сербов в городе Рашка близ административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией. После трех часов обсуждения были приняты несколько пунктов программы дальнейших действий правительства и местных жителей. В первую очередь делегация Белграда на переговорах под эгидой ЕС уполномочена добиваться компромисса от Приштины по проблеме выданных сербскими властями автомобильных номеров, что ранее неоднократно приводило к обострениям на севере Косово и Метохии. "Формирование ССО – обязательное условие для всех дальнейших шагов в диалоге и предпосылка для возвращения сербов в структуры и какую-либо политическую деятельность. Временные органы в Приштине должны обеспечить, чтобы ССО формировалось исключительно согласно четырем соглашениям, достигнутым ранее в диалоге", - прочитал Вучич пункты программы собравшимся. Среди пунктов плана также поддержка бойкота выборов 23 апреля на севере Косово и Метохии и различные меры материальной и инфраструктурной поддержки для косовских сербов. Президент Сербии во вторник оповестил главу миссии ООН в Косово и Метохии (МООНК, UNMIK) Каролину Зияде о сложной ситуации с безопасностью в Косово. Они обсудили доклад о работе миссии ООН в Косово, который будет представлен Совбезу 27 апреля. Вучич провел в минувшую пятницу в Белграде встречу с политическими представителями косовских сербов. Затем он сообщил, что сербы не будут участвовать 23 апреля на муниципальных выборах на севере Косово и Метохии, а "политика Приштины служит этнической очистке населенных сербами районов края". На очередном раунде диалога Белграда и Приштины 4 апреля в Брюсселе на техническом уровне стороны обсуждали формирование Сообщества сербских общин. После переговоров косовский "вице-премьер" и глава делегации Бесник Бислими заявил, что достигнуты некоторые договоренности о формах самоуправления для косовских сербов, но затем высказал ряд условий, неприемлемых для Белграда. В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места. Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.
https://ria.ru/20230412/dokumenty-1864694719.html
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в мире, косово, приштина, сербия, александр вучич, оон, евросоюз
В мире, Косово, Приштина, Сербия, Александр Вучич, ООН, Евросоюз
Президент Сербии озвучил новые требования к Приштине
Вучич: Сербия требует создать Сообщество сербских общин и вывода силовиков с севера Косово
БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Власти Сербии требуют от Приштины сформировать Сообщество сербских общин (ССО) в Косово и вывести спецподразделения косовоалбанской полиции с севера края, заявил сербский президент Александр Вучич.
Президент Сербии в четверг встретился с представителями косовских сербов в городе Рашка близ административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией. После трех часов обсуждения были приняты несколько пунктов программы дальнейших действий правительства и местных жителей. В первую очередь делегация Белграда
на переговорах под эгидой ЕС
уполномочена добиваться компромисса от Приштины по проблеме выданных сербскими властями автомобильных номеров, что ранее неоднократно приводило к обострениям на севере Косово и Метохии.
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"Формирование ССО – обязательное условие для всех дальнейших шагов в диалоге и предпосылка для возвращения сербов в структуры и какую-либо политическую деятельность. Временные органы в Приштине должны обеспечить, чтобы ССО формировалось исключительно согласно четырем соглашениям, достигнутым ранее в диалоге", - прочитал Вучич пункты программы собравшимся.
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"Албанские полицейские силы из Приштины, их специальные подразделения, незаконно находятся на севере Косово и Метохии, где жестоко терроризируют местных сербов. Все представители мирового сообщества оповещены об этом, и мы будем с сегодняшнего дня, уверен, безуспешно, но на каждом месте требовать их вывода", - подчеркнул он.
Среди пунктов плана также поддержка бойкота выборов 23 апреля на севере Косово и Метохии и различные меры материальной и инфраструктурной поддержки для косовских сербов.
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Президент Сербии во вторник оповестил главу миссии ООН
в Косово и Метохии (МООНК, UNMIK) Каролину Зияде о сложной ситуации с безопасностью в Косово. Они обсудили доклад о работе миссии ООН в Косово, который будет представлен Совбезу 27 апреля. Вучич провел в минувшую пятницу в Белграде встречу с политическими представителями косовских сербов. Затем он сообщил, что сербы не будут участвовать 23 апреля на муниципальных выборах на севере Косово и Метохии, а "политика Приштины служит этнической очистке населенных сербами районов края".
На очередном раунде диалога Белграда и Приштины 4 апреля в Брюсселе
на техническом уровне стороны обсуждали формирование Сообщества сербских общин. После переговоров косовский "вице-премьер" и глава делегации Бесник Бислими заявил, что достигнуты некоторые договоренности о формах самоуправления для косовских сербов, но затем высказал ряд условий, неприемлемых для Белграда.
В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места. Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.
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