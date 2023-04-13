https://ria.ru/20230413/serbiya-1865064867.html

Сербия послала в ЕС предложение по автономерам в Косово

Сербия послала в ЕС предложение по автономерам в Косово - РИА Новости, 13.04.2023

Сербия послала в ЕС предложение по автономерам в Косово

Власти Сербии отправили в Брюссель "последнее предложение" по вопросу автомобильных номеров в Косово и Метохии, вызвавшему напряженность в крае, и готовы к... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:55

2023-04-13T14:55

2023-04-13T14:59

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БЕЛГРАД, 13 апр – РИА Новости. Власти Сербии отправили в Брюссель "последнее предложение" по вопросу автомобильных номеров в Косово и Метохии, вызвавшему напряженность в крае, и готовы к контрмерам в случае отказа Приштины от компромисса, заявил сербский президент Александр Вучич. По версии Приштины, 1 апреля истек срок достигнутого в ноябре 2022 года соглашения о регистрационных автомобильных знаках, выданных властями Сербии, и косовские сербы опасаются, что местная полиция начнет изымать автомобили. Представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил ранее, что достигнутое 23 ноября прошлого года соглашение Белграда и Приштины о применении таких автомобильных номеров не имеет срока действия. Президент Сербии в четверг проводит встречу с представителями косовских сербов в городе Рашка близ административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией. "Мы вчера отправили в Брюссель наше последнее предложение, более чем компромиссное с нашей стороны, и если его не примут…, мы будем проводить меры, которые дадут значительный и серьезный ответ той стороне, которая использует свою силу и репрессивный аппарат для издевательств над нашими гражданами, прежде всего, на севере Косово и Метохии", - заявил Вучич. Президент Сербии во вторник оповестил главу миссии ООН в Косово и Метохии (МООНК, UNMIK) Каролину Зияде о сложной ситуации с безопасностью в Косово. Они обсудили доклад о работе миссии ООН в Косово, который будет представлен Совбезу 27 апреля. Вучич провел в минувшую пятницу в Белграде встречу с политическими представителями косовских сербов. Затем он сообщил, что сербы не будут участвовать 23 апреля на муниципальных выборах на севере Косово и Метохии, а "политика Приштины служит этнической очистке населенных сербами районов края". По словам Вучича, до 14 апреля будет выработан план действий, который он обнародует в предстоящие четверг или пятницу. На очередном раунде диалога Белграда и Приштины 4 апреля в Брюсселе на техническом уровне стороны обсуждали формирование Сообщества сербских общин. После переговоров косовский "вице-премьер" и глава делегации Бесник Бислими заявил, что достигнуты некоторые договоренности о формах самоуправления для косовских сербов, но затем высказал ряд условий, неприемлемых для Белграда. Правительство самопровозглашенной республики Косово в конце марта утвердило "Стратегию обороны", согласно которой военизированные Силы безопасности Косово (СБК) будут действовать на всей территории края. По ранее заключенным при посредничестве ЕС договоренностям cпецназ косовской полиции без особого разрешения не смеет входить в населенные сербами муниципалитеты на севере, а для появления там СБК также нужно разрешение командования контингента НАТО (KFOR). В ноябре 2022 года сербы уволились из судов, полиции, "правительства", "парламента", а также из местных органов власти самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности главу регионального полицейского управления "Север" Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать предупреждения за автомобильные номера, выданные сербскими властями. В частности, уволились сербские служащие "полиции" и "таможни" Косово на КПП "Брняк" и "Ярине". Так же, как 300 их коллег из полиции на севере края, они покинули свои рабочие места. Президент Сербии Александр Вучич указывал, что замена уволившихся сербов в косовской "полиции" на албанцев приведет к катастрофе в северной части края, где сербы до сих пор составляют большинство населения.

https://ria.ru/20230412/serby-1864880404.html

https://ria.ru/20230411/kosovo-1864440558.html

https://ria.ru/20230406/neytralitet-1863624542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, александр вучич, оон, евросоюз, нато, косово, приштина