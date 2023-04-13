https://ria.ru/20230413/reorganizatsiya-1865027290.html

Реорганизация водохозяйственного комплекса началась в Ингушетии

Реорганизация водохозяйственного комплекса началась в Ингушетии - РИА Новости, 13.04.2023

Реорганизация водохозяйственного комплекса началась в Ингушетии

Власти Ингушетии приступили к реализации программы реорганизации водохозяйственного комплекса республики, на проведение первоначальных мероприятий направят... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:01

2023-04-13T13:01

2023-04-13T13:01

республика ингушетия

экономика

жкх

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 13 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии приступили к реализации программы реорганизации водохозяйственного комплекса республики, на проведение первоначальных мероприятий направят более 79 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона. "Министр энергетики и ЖКХ республики Ахмед Лолохоев сообщил, что поэтапная реализация мероприятий позволит объединить весь водохозяйственный комплекс республики и решить вопрос бесперебойной подачи воды", - говорится в сообщении. По словам министра, структурные изменения коснутся, в первую очередь, таких предприятий, как ГУП "Ингушрегионводоканал" и МУП "Малгобек-Водоканал", находящихся в стадии банкротства, а также МУП "Водоканал г. Магас". "Имущество этих хозяйств после инвентаризации будет передано региональному Единому оператору, который уже создан. На проведение организационных мероприятий республике выделена разовая субсидия в размере 79,2 миллиона рублей", - добавил Лолохоев. Министр отметил, что для решения вопросов водоснабжения из резервного фонда правительства Ингушетии также выделено более 9 миллионов рублей на закупку оборудования, и до конца апреля в республику должны поставить 16 насосов, установка которых производится в течение одного дня. "Реорганизация водного хозяйства и дальнейшая работа Единого оператора должны быть под вашим пристальным вниманием. Если с самого начала правильно организуете процесс, дальше вам самим будет легче отладить систему ЖКХ в целом. Это касается и качества предоставления коммунальных услуг, и установки тарифов, и сборов платежей за потребление ресурсов", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20230410/ingushetiya-1864336374.html

https://ria.ru/20230406/ingushetiya-1863431026.html

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экономика, жкх, махмуд-али калиматов, республика ингушетия