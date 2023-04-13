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В США предложили пригласить в НАТО еще три страны - РИА Новости, 13.04.2023
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01:21 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/rasshirenie-1864937036.html
В США предложили пригласить в НАТО еще три страны
В США предложили пригласить в НАТО еще три страны - РИА Новости, 13.04.2023
В США предложили пригласить в НАТО еще три страны
НАТО может стать всемирной организацией за счет присоединения еще трех страны, написал в статье для Wall Street Journal экс-советник президента США по... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T01:21
2023-04-13T01:21
в мире
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джон болтон
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япония
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. НАТО может стать всемирной организацией за счет присоединения еще трех страны, написал в статье для Wall Street Journal экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.Экс-советник Трампа добавил, что к Североатлантическому альянсу могут присоединиться и другие страны, которые будут соответствовать нормам НАТО по расходам на оборону.По его мнению, Штатам и их союзникам необходимо увеличить оборонные бюджеты, попутно сократив финансирование прочих отраслей.Ранее о своем желании вступить в НАТО заявили Финляндия и Швеция, которые в мае прошлого года передали генсеку военной организации заявки на вступление в альянс. Для приема в блок необходимо одобрения всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
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в мире, сша, швеция, испания, джон болтон, нато, япония, австралия, израиль, финляндия
В мире, США, Швеция, Испания, Джон Болтон, НАТО, Япония, Австралия, Израиль, Финляндия
В США предложили пригласить в НАТО еще три страны

Экс-советник Трампа Болтон предложил пригласить в НАТО Японию, Австралию и Израиль

© AP Photo / Virginia MayoПустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. НАТО может стать всемирной организацией за счет присоединения еще трех страны, написал в статье для Wall Street Journal экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
«

"Нам необходимо осуществить идею Хосе Марии Аснара (бывший премьер Испании — Прим. Ред.) о том, чтобы сделать НАТО глобальной организацией, пригласив в альянс Японию, Австралию и Израиль", — заявил он.

Экс-советник Трампа добавил, что к Североатлантическому альянсу могут присоединиться и другие страны, которые будут соответствовать нормам НАТО по расходам на оборону.
По его мнению, Штатам и их союзникам необходимо увеличить оборонные бюджеты, попутно сократив финансирование прочих отраслей.
Ранее о своем желании вступить в НАТО заявили Финляндия и Швеция, которые в мае прошлого года передали генсеку военной организации заявки на вступление в альянс. Для приема в блок необходимо одобрения всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
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В миреСШАШвецияИспанияДжон БолтонНАТОЯпонияАвстралияИзраильФинляндия
 
 
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