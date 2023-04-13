https://ria.ru/20230413/rasshirenie-1864937036.html

В США предложили пригласить в НАТО еще три страны

В США предложили пригласить в НАТО еще три страны - РИА Новости, 13.04.2023

В США предложили пригласить в НАТО еще три страны

НАТО может стать всемирной организацией за счет присоединения еще трех страны, написал в статье для Wall Street Journal экс-советник президента США по... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T01:21

2023-04-13T01:21

2023-04-13T01:21

в мире

сша

швеция

испания

джон болтон

нато

япония

австралия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862655914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c3f90f0c824f07473a70b0c807a60bb.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. НАТО может стать всемирной организацией за счет присоединения еще трех страны, написал в статье для Wall Street Journal экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.Экс-советник Трампа добавил, что к Североатлантическому альянсу могут присоединиться и другие страны, которые будут соответствовать нормам НАТО по расходам на оборону.По его мнению, Штатам и их союзникам необходимо увеличить оборонные бюджеты, попутно сократив финансирование прочих отраслей.Ранее о своем желании вступить в НАТО заявили Финляндия и Швеция, которые в мае прошлого года передали генсеку военной организации заявки на вступление в альянс. Для приема в блок необходимо одобрения всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.

https://ria.ru/20230407/podarok-1863631804.html

сша

швеция

испания

япония

австралия

израиль

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, швеция, испания, джон болтон, нато, япония, австралия, израиль, финляндия