В США предложили пригласить в НАТО еще три страны
Экс-советник Трампа Болтон предложил пригласить в НАТО Японию, Австралию и Израиль
© AP Photo / Virginia MayoПустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Пустой флагшток между флагами Франции и Эстонии у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. НАТО может стать всемирной организацией за счет присоединения еще трех страны, написал в статье для Wall Street Journal экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
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"Нам необходимо осуществить идею Хосе Марии Аснара (бывший премьер Испании — Прим. Ред.) о том, чтобы сделать НАТО глобальной организацией, пригласив в альянс Японию, Австралию и Израиль", — заявил он.
Экс-советник Трампа добавил, что к Североатлантическому альянсу могут присоединиться и другие страны, которые будут соответствовать нормам НАТО по расходам на оборону.
По его мнению, Штатам и их союзникам необходимо увеличить оборонные бюджеты, попутно сократив финансирование прочих отраслей.
Ранее о своем желании вступить в НАТО заявили Финляндия и Швеция, которые в мае прошлого года передали генсеку военной организации заявки на вступление в альянс. Для приема в блок необходимо одобрения всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.