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Мир старается не замечать военные преступления Киева, заявила омбудсмен ЛНР - РИА Новости, 13.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:05 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/prestupleniya-1865181561.html
Мир старается не замечать военные преступления Киева, заявила омбудсмен ЛНР
Мир старается не замечать военные преступления Киева, заявила омбудсмен ЛНР - РИА Новости, 13.04.2023
Мир старается не замечать военные преступления Киева, заявила омбудсмен ЛНР
Международные правозащитные организации стараются не замечать военные преступления Киева в отношении жителей Донбасса, заявила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T21:05
2023-04-13T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
киев
виктория сердюкова
оон
сцкк
украина
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Международные правозащитные организации стараются не замечать военные преступления Киева в отношении жителей Донбасса, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. "Все эти годы (с начала так называемой АТО – ред.) происходили военные преступления, совершаемые военно-политическим руководством Украины, которые не находили должной реакции со стороны мирового сообщества, правозащитных организаций", - сказала Сердюкова. По мнению омбудсмена, включалась политика двойных стандартов - "все эти акты геноцида, которыми смело можно назвать действия киевского режима, не замечались", в том числе ООН. По словам омбудсмена, с 2014 по февраль 2022 года ООН говорит более чем о 3 тысячах погибших мирных граждан и более чем о 7 тысячах получивших ранение в Донбассе. "По данным представительства Луганской Народной Республики в СЦКК, также следственных подразделение органов государственной безопасности и органов прокуратуры... только на территории Луганской Народной Республики более 2 тысяч мирных граждан погибли и около 8 тысяч получили ранения", - пояснила омбудсмен. Она подчеркнула, что все эти факты умалчиваются, говорит об этом только Россия и некоторые западные журналисты, общественники и политики, "которые не боятся преследования со стороны государства у себя в стране".
https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865179869.html
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в мире, луганская народная республика, киев, виктория сердюкова, оон, сцкк, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Киев, Виктория Сердюкова, ООН, СЦКК, Украина, Россия
Мир старается не замечать военные преступления Киева, заявила омбудсмен ЛНР

Омбудсмен Сердюкова: мировое сообщество старается не замечать военные преступления Киева

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПредставитель СЦКК у дома, пострадавшего от артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР
Представитель СЦКК у дома, пострадавшего от артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель СЦКК у дома, пострадавшего от артиллерийского удара ВСУ по селу Пионерское в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Международные правозащитные организации стараются не замечать военные преступления Киева в отношении жителей Донбасса, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине.
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"Все эти годы (с начала так называемой АТО – ред.) происходили военные преступления, совершаемые военно-политическим руководством Украины, которые не находили должной реакции со стороны мирового сообщества, правозащитных организаций", - сказала Сердюкова.
По мнению омбудсмена, включалась политика двойных стандартов - "все эти акты геноцида, которыми смело можно назвать действия киевского режима, не замечались", в том числе ООН.
По словам омбудсмена, с 2014 по февраль 2022 года ООН говорит более чем о 3 тысячах погибших мирных граждан и более чем о 7 тысячах получивших ранение в Донбассе. "По данным представительства Луганской Народной Республики в СЦКК, также следственных подразделение органов государственной безопасности и органов прокуратуры... только на территории Луганской Народной Республики более 2 тысяч мирных граждан погибли и около 8 тысяч получили ранения", - пояснила омбудсмен.
Она подчеркнула, что все эти факты умалчиваются, говорит об этом только Россия и некоторые западные журналисты, общественники и политики, "которые не боятся преследования со стороны государства у себя в стране".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаКиевВиктория СердюковаООНСЦККУкраинаРоссия
 
 
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