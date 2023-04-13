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СК проверит возможные преступления против российских военных - РИА Новости, 13.04.2023
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20:26 13.04.2023 (обновлено: 20:44 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/prestupleniya-1865176344.html
СК проверит возможные преступления против российских военных
СК проверит возможные преступления против российских военных - РИА Новости, 13.04.2023
СК проверит возможные преступления против российских военных
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку о возможном совершении преступлений в отношении российских военных... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T20:26
2023-04-13T20:44
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
александр бастрыкин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку о возможном совершении преступлений в отношении российских военных после публикации видео в соцсетях, сообщается в телеграм-канале СК РФ.Уточняется, что в соцсетях опубликована видеозапись, на которой мужчина, представившийся хирургом украинской полевой медслужбы, сообщает о неоднократном причинении мучений и страданий раненым российским военным вместо оказания им медицинской помощи. Кроме того, последний призвал к проявлению жестокости по отношению к гражданам РФ.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, александр бастрыкин
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ, Александр Бастрыкин
СК проверит возможные преступления против российских военных

СК проверит информацию из видео о возможных преступлениях против российских военных

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку о возможном совершении преступлений в отношении российских военных после публикации видео в соцсетях, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
«
"Председатель СК России поручил организовать проверку по информации о возможном совершении преступлений в отношении российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соцсетях опубликована видеозапись, на которой мужчина, представившийся хирургом украинской полевой медслужбы, сообщает о неоднократном причинении мучений и страданий раненым российским военным вместо оказания им медицинской помощи. Кроме того, последний призвал к проявлению жестокости по отношению к гражданам РФ.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФАлександр Бастрыкин
 
 
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