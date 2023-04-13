https://ria.ru/20230413/prestupleniya-1865176344.html

СК проверит возможные преступления против российских военных

СК проверит возможные преступления против российских военных - РИА Новости, 13.04.2023

СК проверит возможные преступления против российских военных

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку о возможном совершении преступлений в отношении российских военных... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T20:26

2023-04-13T20:26

2023-04-13T20:44

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

александр бастрыкин

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку о возможном совершении преступлений в отношении российских военных после публикации видео в соцсетях, сообщается в телеграм-канале СК РФ.Уточняется, что в соцсетях опубликована видеозапись, на которой мужчина, представившийся хирургом украинской полевой медслужбы, сообщает о неоднократном причинении мучений и страданий раненым российским военным вместо оказания им медицинской помощи. Кроме того, последний призвал к проявлению жестокости по отношению к гражданам РФ.

https://ria.ru/20230413/zelenskiy-1865123755.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, александр бастрыкин