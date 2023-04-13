https://ria.ru/20230413/prestupleniya-1864947318.html
В Донецке заявили о готовности украинцев рассказать о своих преступлениях
В Донецке заявили о готовности украинцев рассказать о своих преступлениях - РИА Новости, 13.04.2023
В Донецке заявили о готовности украинцев рассказать о своих преступлениях
Около 80 процентов украинских военнопленных готовы рассказывать о своих преступлениях в надежде на смягчение наказания в суде, заявил РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T05:39
2023-04-13T05:39
2023-04-13T05:52
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ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Около 80 процентов украинских военнопленных готовы рассказывать о своих преступлениях в надежде на смягчение наказания в суде, заявил РИА Новости сотрудник силовых структур в Донецке. "Основная масса — это 80 процентов примерно, которые готовы общаться с журналистами, готовы давать интервью и, соответственно, рассказывать о своих преступлениях, совершенных в отношении мирных граждан и военнопленных… Они сознаются под тяжестью улик в их отношении, а также под тяжестью проводимых в их отношении оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий. Им ничего не остается, как признать свою вину", — сказал он.Им ничего не остается, как признать свою вину, подчеркнул собеседник агентства."И второе: они надеются, что суд в связи с тем, что они дали признательные показания, смягчит им наказание за совершенные преступления", — добавил источник.По его словам, украинские военнослужащие часто хвастаются своими преступлениями, а также совершают их при большом числе свидетелей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В Донецке заявили о готовности украинцев рассказать о своих преступлениях
Около 80 процентов украинских пленных готовы рассказать о своих преступлениях
ДОНЕЦК, 13 апр — РИА Новости. Около 80 процентов украинских военнопленных готовы рассказывать о своих преступлениях в надежде на смягчение наказания в суде, заявил РИА Новости сотрудник силовых структур в Донецке.
"Основная масса — это 80 процентов примерно, которые готовы общаться с журналистами, готовы давать интервью и, соответственно, рассказывать о своих преступлениях, совершенных в отношении мирных граждан и военнопленных… Они сознаются под тяжестью улик в их отношении, а также под тяжестью проводимых в их отношении оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий. Им ничего не остается, как признать свою вину", — сказал он.
Им ничего не остается, как признать свою вину, подчеркнул собеседник агентства.
"И второе: они надеются, что суд в связи с тем, что они дали признательные показания, смягчит им наказание за совершенные преступления", — добавил источник.
По его словам, украинские военнослужащие часто хвастаются своими преступлениями, а также совершают их при большом числе свидетелей.
«
"Очень редко бывает такая ситуация, когда свои преступления они совершают в одиночку. В основном это кто-то видел, либо они кому-то рассказали", — заключил собеседник агентства.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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