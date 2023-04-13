https://ria.ru/20230413/pozhar-1865172719.html

В Мордовии потушили крупный пал сухой травы

В Мордовии потушили крупный пал сухой травы - РИА Новости, 13.04.2023

В Мордовии потушили крупный пал сухой травы

Пал сухой травы ликвидирован в Мордовии на площади 24 гектара, всего от огня пострадали 19 строений на площади 1,1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T19:58

2023-04-13T19:58

2023-04-13T19:58

происшествия

республика мордовия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пал сухой травы ликвидирован в Мордовии на площади 24 гектара, всего от огня пострадали 19 строений на площади 1,1 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе сообщили РИА Новости, что огонь от пала сухой растительности перекинулся на 17 дачных строений в Большеберезниковском районе Мордовии, есть угроза перехода огня еще на семь дач и лесной массив. Площадь горения дач составляла порядка 260 квадратных метров, а сухой травы – 24 гектара. "В 19.10 пожар ликвидирован. Всего от огня пострадало 19 строений на площади 1100 квадратных метров, из них шесть дачных домиков, 13 нежилых строений. Возгорание сухой растительности ликвидировано на площади 24 гектаров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230413/pepel-1865100578.html

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происшествия, республика мордовия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)